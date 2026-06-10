阿南市が「野球のまち阿南」としてまちおこしを始めて、もうすぐ20年です。



今でこそすっかり定着しましたが、この20年は決して平坦な道のりではありませんでした。



その歩みを、当時をよく知るキーマン2人と振り返ります。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「最初から一生懸命というか、99％は反対の方だった」

（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「田上さんの熱意でしょう、私を上手く利用したんかな。全国初というのは意味があります」

これは、ある街を野球で盛り上げようと奮闘した、二人の男の物語。

今から22年前。



阿南市長に岩浅嘉仁さんが就任。



当時は、LEDを活用した光のまちづくりを行っていましたが、なにかもう一つ柱となるものを模索していました。

市長就任から2年がたったある日、当時、市の福祉担当・田上重之さんが市長の元を訪れます。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「野球で産業振興を考えてみたらどうかなと思うんですがって、市長室行ったんですよ」

田上さんの提案を聞き、二人は長野県上田市で行われている生涯野球の視察に赴きました。

（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「百聞は一見に如かずでね、初めて上田市に4000人近くの選手、全国からチームが来て、観光旅行兼ねて来ている人もいる。私はそれを見て『これだ』と」

こうして2006年、野球のまち阿南の構想が発表されます。



しかし、周囲の反応はほとんどが反対。



田上さんは5年前に出版した回顧録で、当時のことをこう振り返ります。

「小学生時代は白球を追いかけた。笑わすな、嘘八百でないか、一人前の体でないのに何故野球ができる…」

「この際、公務員をやめなさい」



野球のまちそのものへの批判だけでなく、中には田上さんの障がいへの誹謗中傷もありました。



（元阿南市参与・田上重之さん）

「99％が反対の方だった」



こうしたことをはね返すべく、田上さんは起死回生の一手を繰り出します。

（野球のまちをつくる・田上重之さん）

「萩本欽一さんの、欽ちゃん球団をお呼びませんか」

（観客）

「欽ちゃんだろ」

「欽ちゃん見に来た」

「野球のまち阿南に、欽ちゃんがやってくる」



萩本欽一さん率いる「茨城ゴールデンゴールズ」と「徳島インディゴソックス」との交流試合は、5000人以上の観客を集めました。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「ありゃーこんなにまでなるんやな」



（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「欽ちゃん球団が来たということで、ひとつの階段を上がった」



ほかにも400勝投手・金田正一さん率いるプロ野球名球会と阿南市選抜の親善試合生涯野球の西日本大会、野球観光ツアーなど、野球に関する多くの催しを田上さんらが中心となり開催していきました。

そして2010年、ついに阿南市へ全国初となる野球のまち推進課創設。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「野球課誕生というニュースが出てきて、そこからグーンと全国区になってきた」



（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「珍しいねと、野球のまち推進課っていうのがある」

「日本の国で阿南市だけだと、それでまた広まっていった。それが狙いだった」

田上さんは野球のまち推進課の初代課長となり、岩浅市長らと共に野球を観光資源とするまちづくりを展開。



野球のまち阿南の名を瞬く間に全国へと知らしめて行きました。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「課が出来て1年後、2年後くらいに経済効果1億円を達成するんですよね」

「宿泊客が5000人、日帰り客が6000人に、数字を出すことによって段々理解が深まっていった」

「これ応援したら面白いなとなってきた」

（観客）

「圧倒されますわ」

60歳以上の還暦を迎えた女性らでつくるABO60。



今や野球のまち阿南を語る上で、欠かせない存在です。

（元阿南市参与・田上重之さん）

「ある女性の方が、私らも野球のまち応援したいと、何かしたいんですよと急に来てくれてね」

「これ行けるんだろうかと心配していたが、やってみたら一番最初の還暦の野球大会で大反響で」

「ABOが大会しているみたいになって、あれは大成功だったと思うんですよね。それがだんだん波及していって」



すでに第一線を引いた岩浅さんと田上さんですが、今でも野球のまちに対する想いは誰にも負けません。

（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「20年の歴史って非常に重いものがあるから、これを継続していかないといけない」

「どういう形であろうとも、野球による観光というのはトップは阿南市だと」

「それは全国的に意識してもらっているので、その内容を充実していかないといけない」

（元阿南市参与・田上重之さん）

「ここまで来るので及第点というか、良かったかなという感じ」

「今、担当されてる方も一生懸命やってくれているし、新しい市長さんも前向きに取り組んでやっておられるんで」

「やれることがあれば協力したい」

現在、野球のまち推進課では、4人の職員が田上さんらの想いを受け継ぎ、業務に取り組んでいます。



（野球のまち推進課・小谷寿之 課長）

「先代の方が築き上げた野球のまちということなんですけど、さらにそれを広げていけるような形で」

「合宿の誘致であったり、観光ツアーで野球で阿南市に来てもらえるような環境をますます広げていきたい」

野球のまちを作った2人の夢は、今でも規格外です。



（元阿南市長・岩浅嘉仁さん）

「二人で考えているのは、大谷をいつ呼ぶか」