この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「騙されたって思った」45歳で早期退職し清掃業で独立した元会社員のリアルな本音

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【密着】23年勤めた会社を45歳で早期退職。脱サラしビル清掃で独立して「前職より稼げて気持ちが楽になった」理由【フランチャイズ】」と題した動画を公開した。動画では、ビル清掃のフランチャイズ「Build's」で独立した石井オーナーが、45歳での早期退職から独立までの経緯や現在の働き方、リアルな収入事情を語っている。



対談は、石井オーナーの前職についての話題からスタート。アミューズメント関連の会社に23年勤め、店舗運営や人材育成に携わっていた石井オーナーだが、業界の先行きへの不安から45歳で早期退職を決意したという。その後、軽バン配送の仕事を検討していたタイミングで「Build's」を知り、説明会に参加。「思ったより良いところも悪いところも言ってくれていた」と、率直な説明が加盟の決め手になったと明かした。独立への不安については、「たとえ失敗したとしても早期退職でいただいたお金の中で違うことがまだできるかなと思いました」と腹を括った当時の心境を振り返った。



加盟後のギャップについて問われると、「誰でもできるという触れ込みで始めたのですが1ヶ月目は体がボロボロになりまして」と苦笑い。思わず「騙されたって思った」と本音をこぼしつつも、7ヶ月目以降は体に動きが馴染み、現在では仕事後に遊びに行けるほど元気になったと語る。



現在の働き方は、朝4時半から11時半ごろまで現場に入り、帰宅後は清掃用具のメンテナンスや愛犬と遊ぶなど、ゆとりある生活を送っている様子。気になる収入面については、月商で税抜き70万円、経費を引いた手残りで50万円台中盤であることを告白。前職の板挟みのストレスから解放された上に収入も上がり、「働く時間も短くなりましたし気持ちも楽です」と笑顔を見せた。



動画の終盤では、独立後の孤独感について言及。「一人じゃないと思えるくらい横の繋がりが強い」と、同期や先輩オーナーとのLINEグループでの情報交換が心の支えになっていると語った。「何も気にせず飛び込めば楽しい未来が待っている」と、独立を迷う人へ背中を押す石井オーナー。新しい環境で自分らしい働き方を手に入れた様子が、生き生きと伝わる内容となっている。