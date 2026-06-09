「悪人ゼロ」手作り弁当から…顔見ぬ現場作業員と惣菜娘が交際！2人の純愛に「癒やし」「ニヤニヤが止まらない」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(Twitter)で｢展開が気になりすぎる！｣と話題になりツイバズもした、コマkomaさん(@watagashi4)の『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』を紹介する。コマkomaさんはきみねさんのWeb小説『雨の日と月曜日』のコミカライズ｢外伝編｣も連載中であり、先の見えない展開で人気を集めている。
工事現場で働く田嶋は、スーパーひまわりの手作り弁当にハマっていた。田嶋が大量購入するせいで他のお客さんが買えなくなり、店長は前日注文をお願いするため、お惣菜担当の妹・あかりの連絡先を渡す。
翌日から田嶋はあかりに弁当の発注をするようになった。｢お疲れ様です｣というあかりの言葉や、田嶋の｢毎日でも食いたい｣という言葉に、お互い顔も知らないのになぜか惹かれあっていく。連載当時は、読者の予想をストーリーに加えるなどSNSならではの繋がりがおもしろさを呼んだ。ハッピーエンド後のお付き合い編では、田嶋に翻弄されるあかりのドギマギも描かれている。
■反応が原動力になるX(Twitter)漫画の魅力
コマkomaさんに商業との違いを伺うと、｢主にX(Twitter)で活動しているのですが、やはりダイレクトに反応が返ってくるX(Twitter)漫画は商業とは違ったワクワク感があって楽しいです。たまに締切が迫っているのに、描きたくて堪らなくなるときがあります。漫画の息抜きに漫画を描く感じですね｣と醍醐味を語る。読者の反応が原動力であり、｢初めから紙で始まる漫画を描いた経験がないので、読者の反応が全く返ってこない状態で1本の漫画を描きあげる方は凄いなと思います｣と明かした。
取材協力：コマkoma(@watagashi4)
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