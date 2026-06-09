ピングーが「Cosme Kitchen」と初コラボ！南極で暮らす世界で一番有名なペンギンが暑い夏に涼を届ける
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」が、世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」と初コラボレーション！青パパイヤ酵素やナリンのハーブオイルをはじめ、ファッション雑貨など全17種類もの限定アイテムが登場する。2026年6月25日(木)の全国店舗発売に先駆け、先行予約や先行販売も行われる。
【写真】ピングー×Cosme Kitchenのコラボアイテムを見る
■パケ買いしたくなる全17種類のコラボアイテムを紹介！
今回、ピングーコラボの対象となったアイテムは、「Cosme Kitchen」でも人気のプロダクトばかり！パッケージのかわいさにつられて使い始めたら、手放せなくなりそうなアイテムが勢ぞろいしている。
■O by F(オーバイエッフェ)
ピングーとピンガのイラストに、アクセントカラーの水色が涼しげな「O by F」のヘアケアは、頭皮を中心に泡立てて“泡パック”することで、汚れを落としながら頭皮ケアとトリートメントまでかなえる3in1シャンプーの「＜ピングー＞スキャルプシャンプー クール」(200ミリリットル/3080円)と、シューッとひと吹きするとキンと凍るような冷感でリフレッシュできる「＜ピングー＞スキャルプドライシャンプー クールショット」(100ミリリットル/2420円)の2アイテム。汗ばむ夏の頭皮ケアにこだわりたい人におすすめ！
■Mitea ORGANIC(ミティアオーガニック)
ピングーとピンガのかわいいポーチがついた「＜ピングー＞アクアセラムシート2P ピングー/ピンガ」(10枚×2袋/各1650円)は、コラボだけの限定セット。ひんやりとした冷感のある拭き取りシートで、ボディはもちろん顔にも使える処方がうれしい！
■nahrin(ナリン)
「＜ピングー＞ ハーブオイル33+7 ロールオン」(10ミリリットル/3300円)は、40種のハーブがブレンドされたロールオンアロマ。リフレッシュしたい場面で首やこめかみに塗ったり、ハンド＆ネイルケアとして使ったりと、1本持っていると重宝するアイテムだ。ピングーとピンガのフェイスデザインも愛らしい。
■Trilogy(トリロジー)
クマのぬいぐるみに扮したピングープリントの巾着に、RHクレンジングクリーム(30ミリリットル)、Cスーパーセラム(5ミリリットル)、ハイドレーティングミストトナー(20ミリリットル)の3点が詰め込まれた「＜ピングー＞ヒーローキット」(1980円)。夏の旅行に持って行きたい！
■Bio-Normalizer(バイオノーマライザー)
青パパイヤ酵素に着目したブランド「Bio-Normalizer」からは、パパイン配合の「＜ピングー＞青パパイヤ酵素シートマスク」(495円)をはじめ、キューブ型のパッケージがかわいい「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 30包缶入り」(30包/6804円)、トライアルサイズの「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 3包トライアル」(3包/1080円)、水なしでラムネのように食べられる「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 EX」(36グラム/3240円)、忙しい日や食欲のない日もさっと食べられる「＜ピングー＞青パパイヤ酵素入り カカオBAR」(35グラム/356円)の5アイテムがラインナップ。
■キュートな雑貨類も見逃せない！
「＜ピングー＞ぬいぐるみフェイスポーチ」(3520円)や「＜ピングー＞ぬいぐるみチャームポーチ」(3960円)は、持ち歩きコスメの収納にぴったり。
シャーベットのようなさわやかな色使いがかわいいトート型の「＜ピングー＞エコバッグ ピングー/ピンガ」(各2520円)は、折りたたむとコンパクトに。
ふわふわでやわらかな手触りのタオルハンカチは、「＜ピングー＞タオルハンカチ ブラック」(1650円)と「＜ピングー＞タオルハンカチ アイボリー」(1650円)の2種類。
以上のアイテムは、店舗での発売に先駆け、マッシュビューティーラボ公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」で2026年6月9日10時から先行予約、発売日前日の6月24日(水)18時から先行販売がスタートする。6月25日(木)からは、「Cosme Kitchen」「Biople」「Biop」全国店舗にて購入可能だ。ピングーやピンガのスペシャルなパッケージが暑い夏を涼しげに演出する魅力的なコラボをお見逃しなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
【写真】ピングー×Cosme Kitchenのコラボアイテムを見る
今回、ピングーコラボの対象となったアイテムは、「Cosme Kitchen」でも人気のプロダクトばかり！パッケージのかわいさにつられて使い始めたら、手放せなくなりそうなアイテムが勢ぞろいしている。
■O by F(オーバイエッフェ)
ピングーとピンガのイラストに、アクセントカラーの水色が涼しげな「O by F」のヘアケアは、頭皮を中心に泡立てて“泡パック”することで、汚れを落としながら頭皮ケアとトリートメントまでかなえる3in1シャンプーの「＜ピングー＞スキャルプシャンプー クール」(200ミリリットル/3080円)と、シューッとひと吹きするとキンと凍るような冷感でリフレッシュできる「＜ピングー＞スキャルプドライシャンプー クールショット」(100ミリリットル/2420円)の2アイテム。汗ばむ夏の頭皮ケアにこだわりたい人におすすめ！
■Mitea ORGANIC(ミティアオーガニック)
ピングーとピンガのかわいいポーチがついた「＜ピングー＞アクアセラムシート2P ピングー/ピンガ」(10枚×2袋/各1650円)は、コラボだけの限定セット。ひんやりとした冷感のある拭き取りシートで、ボディはもちろん顔にも使える処方がうれしい！
■nahrin(ナリン)
「＜ピングー＞ ハーブオイル33+7 ロールオン」(10ミリリットル/3300円)は、40種のハーブがブレンドされたロールオンアロマ。リフレッシュしたい場面で首やこめかみに塗ったり、ハンド＆ネイルケアとして使ったりと、1本持っていると重宝するアイテムだ。ピングーとピンガのフェイスデザインも愛らしい。
■Trilogy(トリロジー)
クマのぬいぐるみに扮したピングープリントの巾着に、RHクレンジングクリーム(30ミリリットル)、Cスーパーセラム(5ミリリットル)、ハイドレーティングミストトナー(20ミリリットル)の3点が詰め込まれた「＜ピングー＞ヒーローキット」(1980円)。夏の旅行に持って行きたい！
■Bio-Normalizer(バイオノーマライザー)
青パパイヤ酵素に着目したブランド「Bio-Normalizer」からは、パパイン配合の「＜ピングー＞青パパイヤ酵素シートマスク」(495円)をはじめ、キューブ型のパッケージがかわいい「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 30包缶入り」(30包/6804円)、トライアルサイズの「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 3包トライアル」(3包/1080円)、水なしでラムネのように食べられる「＜ピングー＞青パパイヤ酵素 EX」(36グラム/3240円)、忙しい日や食欲のない日もさっと食べられる「＜ピングー＞青パパイヤ酵素入り カカオBAR」(35グラム/356円)の5アイテムがラインナップ。
■キュートな雑貨類も見逃せない！
「＜ピングー＞ぬいぐるみフェイスポーチ」(3520円)や「＜ピングー＞ぬいぐるみチャームポーチ」(3960円)は、持ち歩きコスメの収納にぴったり。
シャーベットのようなさわやかな色使いがかわいいトート型の「＜ピングー＞エコバッグ ピングー/ピンガ」(各2520円)は、折りたたむとコンパクトに。
ふわふわでやわらかな手触りのタオルハンカチは、「＜ピングー＞タオルハンカチ ブラック」(1650円)と「＜ピングー＞タオルハンカチ アイボリー」(1650円)の2種類。
以上のアイテムは、店舗での発売に先駆け、マッシュビューティーラボ公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」で2026年6月9日10時から先行予約、発売日前日の6月24日(水)18時から先行販売がスタートする。6月25日(木)からは、「Cosme Kitchen」「Biople」「Biop」全国店舗にて購入可能だ。ピングーやピンガのスペシャルなパッケージが暑い夏を涼しげに演出する魅力的なコラボをお見逃しなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.