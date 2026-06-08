山口県のスポーツショップがインスタグラム更新

バドミントンの混合ダブルスで昨年末の全日本総合選手権を制した田口真彩（ACT SAIKYO）が、活動拠点の山口県で“発見”されて話題になっている。

山口県下松市のスポーツショップ「ムネスエスポーツ」は7日、インスタグラムを更新。「ACTSAIKYO 田口真彩選手がご来店されました」と報告した。ACT SAIKYOは山口が活動拠点となっている。

同店はTシャツを手に笑みを浮かべる田口の写真を公開。「日本ランキングサーキット 混合ダブルス優勝 女子ダブルス準優勝 おめでとうございます いつも当店をご利用頂きありがとうございます これからも万全で試合に臨めるようにガット張り・用具のサポートをさせていただきます」とつづると、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「まやちゃん、可愛い」

「顔ちっちゃ。 そのうえ可愛いすぎる笑顔」

「メチャかわいいですね 最高です」

「小顔すぎる」

「めちゃくちゃ会ってみたい」

「山口県、行きたい」

田口は2023年の世界ジュニア選手権、女子ダブルスで金メダルの実力派。2024年からは、五輪銅メダリストの渡辺勇大とのペアで活動している。自身のインスタグラムに投稿した振袖写真がきっかけで、韓国でも人気に火が付き、同国メディアでも話題になった。



（THE ANSWER編集部）