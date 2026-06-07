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不動産投資において「融資が出ない」という声が広がっている。だが、それは本当に市場全体の話なのだろうか。



不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、主宰するスクール生の4月の物件購入実績を一挙に公開した。購入件数は53件にのぼり、新築アパートから中古アパート、中古戸建まで幅広いカテゴリで成果が出ている。利回りも新築アパートで7～8%台が複数確認され、中古アパートに至っては20%を超える案件もある。数字だけ見れば「今の相場でそれは現実的なのか」と感じる水準だが、これはスクール生の実際の取引履歴である。



木村氏が特に強調するのは、融資の実態だ。融資を活用した購入者のうち、約84%がフルローンもしくはそれに近い高比率の融資を受けている。「融資が出ない時代」という世間の論調に対し、木村氏はこの数字をもって真っ向から問い直す。そしてその背景には、明確な戦略がある。



その考え方を、木村氏は野球に例えて語る。バッターが打席に立ち、自分のスイングを信じてただ振るのと、相手ピッチャーの配球パターンを事前に把握したうえで打ちにいくのとでは、結果がまったく異なる。多くの投資家は「いい物件が見つかれば融資も出るはず」と考えがちだが、木村氏の発想は逆だ。金融機関を先に決め、その機関が好む物件を当て込む。どの機関がどんな物件に融資しやすいかを熟知していれば、打率は自然と上がる、という理屈である。



動画後半では、神奈川県郊外の中古戸建と四国の中古アパートが具体的な購入事例として取り上げられ、それぞれの収益シミュレーションが詳しく展開される。フルローンで購入した物件が、10～15年のスパンでどれだけのリターンを生むのか。金利がやや高くても、他の条件が揃っていれば計算上は十分に回ると木村氏は言い切る。



「運任せの株と違い、不動産投資は計算で積み上げられる」。実績の数字と事例の詳細は、動画の中で丁寧に語られている。