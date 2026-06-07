「事情も聞いてくれない…」Uber配達員、初見タワマンで受けた対応に不満爆発
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YouTubeチャンネル「レクター」が「【洗礼受ける】初見タワマンなのにこの対応… 時間かかりすぎ問題は結局放置？【Uber Eats自転車配達員】」と題した動画を公開した。動画では、Uber Eatsの自転車配達員として稼働するレクター氏が、初見のタワーマンションで遭遇した理不尽な対応や、配達員のリアルな実情について語っている。
5月31日の日曜日、夕方から自転車での稼働を開始したレクター氏。12回の配達で3000円の追加報酬が得られるクエストの達成を目指し、暑さの中を順調に走り抜けていく。しかし、途中で初めて訪れるタワーマンションの案件を受注し、事態は一変する。防災センターへの立ち入り手続きが必要な物件なのかがわからず、注文者の部屋番号を押し、裏口から解錠してもらう。
そして、念のためにと扉をノックして防災センターに入ると、係員から「ここは立ち入り禁止ですので」の一点張り。こちらの事情を聞く耳を持たなかった。「初めて伺ってるのに」と理不尽な対応に不満をこぼし、「たぶんここは二度と行かない」と語気を強めた。配達料が変わらないにもかかわらず、手続きや移動に時間がかかるタワーマンションの案件については、今後拒否する意向を示している。
さらに動画の後半では、Uber Eatsで試験導入される新たなランク制度について言及。応答率やキャンセル率が特典の維持に影響するため、時間がかかりトラブルになりやすいタワーマンションの案件を「受けざるを得ない形になっちゃう」という懸念を明かした。配達員が案件を選びづらくなることで、制度の自由度が下がる問題点を指摘している。
最終的に約3時間の稼働で合計8079円、時給換算で2556円を稼ぎ出したレクター氏。デリバリー配達員が直面するリアルな苦労や、システム変更による現場への影響を赤裸々に語った本動画は、日頃利用するサービスの裏側を深く知るための参考になりそうだ。
5月31日の日曜日、夕方から自転車での稼働を開始したレクター氏。12回の配達で3000円の追加報酬が得られるクエストの達成を目指し、暑さの中を順調に走り抜けていく。しかし、途中で初めて訪れるタワーマンションの案件を受注し、事態は一変する。防災センターへの立ち入り手続きが必要な物件なのかがわからず、注文者の部屋番号を押し、裏口から解錠してもらう。
そして、念のためにと扉をノックして防災センターに入ると、係員から「ここは立ち入り禁止ですので」の一点張り。こちらの事情を聞く耳を持たなかった。「初めて伺ってるのに」と理不尽な対応に不満をこぼし、「たぶんここは二度と行かない」と語気を強めた。配達料が変わらないにもかかわらず、手続きや移動に時間がかかるタワーマンションの案件については、今後拒否する意向を示している。
さらに動画の後半では、Uber Eatsで試験導入される新たなランク制度について言及。応答率やキャンセル率が特典の維持に影響するため、時間がかかりトラブルになりやすいタワーマンションの案件を「受けざるを得ない形になっちゃう」という懸念を明かした。配達員が案件を選びづらくなることで、制度の自由度が下がる問題点を指摘している。
最終的に約3時間の稼働で合計8079円、時給換算で2556円を稼ぎ出したレクター氏。デリバリー配達員が直面するリアルな苦労や、システム変更による現場への影響を赤裸々に語った本動画は、日頃利用するサービスの裏側を深く知るための参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。