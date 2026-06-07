【失礼な客】「あんたらの仕事は楽でいいよな〜」スーパーの仕事は冷房が効いててラク？「大間違い」店員の逆襲【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
人員がギリギリなので休憩も少ないスーパーのレジ。であるにも関わらず、「涼しい場所で立ってるだけ」とお客さんに言われてしまう、狸谷( @akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「楽ではない。」をお届けしよう。
■「じゃあ一緒に働いてみます？」作者が思わず感じた本音
真夏の炎天下からスーパーへ入ると、ひんやり涼しい空気に思わずホッとする。そんな中、コーヒーを買いに来たサラリーマンがレジでぽつりと放ったのは、「レジ打ちはいいよな。こんな涼しいとこで立ってるだけだろ？」という一言だった。
さらに、一日中冷房の効いた店内にいることで、逆に体が冷えすぎてしまい、体調を崩しやすくなることもあるという。「スーパーに限らず寒暖差の多い店舗で働くことは大変だということが少しでもわかっていただければ幸いです 」と狸谷さんは語る。
ドアが開けば外の熱風が流れ込み、忙しい時間帯には息つく暇もない。それでも“楽そう”というイメージだけで見られてしまうことに、「まずは一緒に働いてみましょう!!と本気で思いましたし、恐らく口にも出たことがあります 」と本音を明かした。
何気ない一言が、知らないうちに誰かを傷つけてしまうこともある。だからこそ、働く人たちの“見えない大変さ”について、少しだけ想像したくなる――。「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、本作「楽ではない。」を、ぜひ読んでみてほしい。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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