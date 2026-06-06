本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。打線の援護なく4勝目はならなかったが、リードしたウィル・スミス捕手は賛辞を並べた。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

5回1死までエンゼルス打線に安打を許さず。マドリガルに二塁打を打たれたものの、後続を断った。7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多だった。

打線の援護なく4勝目はならなかったが、快投にチームメートも賛辞を送る。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、リードしたスミスが試合後のロッカーで取材に応じる様子を放送した。

スミスは投球の組み立てで以前との違いについて問われると、「ストライクを先行させているし、2ストライクに追い込んでからもしっかり仕留められている。それぞれの球種が進化して、どんどん良くなっていると思う」と説明。「彼はチームのために本当に素晴らしいピッチングをしてくれているし、それは彼自身の努力の賜物だ。常に成長し続けているし、少しずつ自信も高めている」と続けた。

ここ2回の登板で球速もアップしているが、「球速というよりもコントロールが格段に良くなったと感じている」とスミス。一時のスランプを経ての活躍には、「本当に素晴らしいことだ。彼は毎日もっと良くなろうと必死に努力している。真摯に向き合って、彼の持つ強い向上心は見て分かる。だからこそ、今こうしてその努力が結果として実を結んでいるのを見られるのは、本当に嬉しい」とコメントした。



（THE ANSWER編集部）