吉本新喜劇に坂井瑠星ら登場→フォーエバーヤングが“75歳擬人化” その他名馬の配役にも大爆笑
JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が4日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』に登場し、異例のお笑いデビューを果たした。
【動画】坂井瑠星がNGKでマキバオー？に乗る 矢作師・古川奈穂も大熱演
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
「栗東うどん」を舞台に、日本調教馬として初めてブリーダーズカップ・クラシックを制したフォーエバーヤングなどの名馬が“夢をかなえるため人間になる”驚きのストーリー。
75歳の大ベテラン座員・島田一の介が「私は（人間になった）フォーエバーヤングです」と突然告白すると、大爆笑。さらに、コントレイル（松浦真也）、パンサラッサ（諸見里大介）、リスグラシュー（森田まりこ）、ラヴズオンリーユー（酒井藍）という意外性ありすぎの配役となった。
矢作師、坂井、古川が本人役で大熱演。乳首ドリルから女装まで大活躍だった酒井は「競馬を知っていただくきっかけになれば」と笑顔を見せていた。
見逃し配信は「FANY ONLINEチケット」で6月11日まで。
【動画】坂井瑠星がNGKでマキバオー？に乗る 矢作師・古川奈穂も大熱演
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
75歳の大ベテラン座員・島田一の介が「私は（人間になった）フォーエバーヤングです」と突然告白すると、大爆笑。さらに、コントレイル（松浦真也）、パンサラッサ（諸見里大介）、リスグラシュー（森田まりこ）、ラヴズオンリーユー（酒井藍）という意外性ありすぎの配役となった。
矢作師、坂井、古川が本人役で大熱演。乳首ドリルから女装まで大活躍だった酒井は「競馬を知っていただくきっかけになれば」と笑顔を見せていた。
見逃し配信は「FANY ONLINEチケット」で6月11日まで。