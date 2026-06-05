前島亜美の新曲「完璧じゃないわたし」が、7月4日（土）より放送開始となるTVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』のエンディングテーマに決定した。

同作は、ギャップあふれるお嬢様との“お世話”から始まる甘々ラブコメディ。MBS、テレ東、BS朝日にて放送される。

©坂石遊作・ホビージャパン／『才女のお世話』製作委員会

エンディングテーマに起用された「完璧じゃないわたし」は、前島亜美の2ndアルバム『POLYPHONY』に収録されるWリード曲のひとつ。前島自身が初めてタイアップ楽曲の作詞を手掛けており、作曲・編曲はElements Gardenの4名が担当した。

可愛らしさの中にどこか懐かしさも感じさせる王道アニソンサウンドに乗せて、「高嶺の花」と呼ばれる才女の繊細な心情を描いた楽曲となっている。また、楽曲内には前島にとって初挑戦となるパートも盛り込まれており、楽曲の全貌にも期待が高まる。

さらに前島は、同作に登場する伊月と雛子のクラスメイトであり、ムードメーカー的存在の旭可憐役を担当することも決定。エンディングテーマとキャストの両面から作品を彩る。

なお、前島は2ndアルバム『POLYPHONY』を携えた3rdライブ＜前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY＞を9月19日（土）に神奈川県・関内ホールで開催。現在チケットのオフィシャルサイト先行受付を実施中。

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■前島亜美 コメント

エンディングテーマ「完璧じゃないわたし」を歌唱します、前島亜美です！

今回、個人的に初となるタイアップ作品での作詞も担当しました。

原作を読む中で、魅力的なキャラクターから発せられる心に残るセリフの数々にどんどんと作詞の手が進み、

作品愛全開で歌詞を書き、歌わせていただきました！

「高嶺の花｣である才女のみんなの繊細な気持ちも、歌にのせられたらと思います。

エンディングテーマにも注目よろしくお願いいたします！

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■2nd Album『POLYPHONY』

2026年7月22日(水)発売

予約 https://ami-maeshima.lnk.to/2nd_Album 初回限定盤（CD＋Blu-ray） 品番：KICS-94260

価格：\9,900(税抜価格\9,000) 通常盤（CD） 品番：KICM-4260

定価：\3,300(税抜価格\3,000) 〈CD〉 ※全形態共通

-第1幕-

1.女神Stay Gold！

作詞：つんく 作曲：つんく 編曲：平田祥一郎 2.Wish for you

作詞：Imaban 作曲：Imaban 編曲： 石倉誉之、Imaban

TVアニメ「公女殿下の家庭教師」オープニングテーマ DAI SUKI

作詞：BNASS 作曲：BNASS 編曲：BNASSFly Again!!

作詞：UiNA 作曲：小高光太郎・UiNA 編曲：牧野太洋

TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」 オープニングテーマ DAI SUKI作詞：BNASS 作曲：BNASS 編曲：BNASSFly Again!!作詞：UiNA 作曲：小高光太郎・UiNA 編曲：牧野太洋TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」 オープニングテーマ 5.不器用に 君のとなり

作詞：藤林聖子 作曲：YOSHIHIRO (KEYTONE) 編曲：YOSHIHIRO (KEYTONE)

TVアニメ「不器用な先輩。」エンディングテーマ -第2幕-

6.Jeanne d’Arc

作詞：前島亜美 作曲：齋藤真也 編曲：齋藤真也 7.五月雨

作詞：前島亜美 作曲：志村真白(FirstCall) 編曲：志村真白(FirstCall) 8.Inner speech

作詞：前島亜美 作曲：YAS 編曲：YAS 9.優良物件証明歌♡

作詞：前島亜美 作曲：早田仁知（Arte Refact） 編曲：早田仁知（Arte Refact） 10.完璧じゃないわたし

作詞：前島亜美

作編曲：近藤世真（Elements Garden）都丸椋太（Elements Garden）日高勇輝（Elements Garden）竹田祐介（Elements Garden）

TVアニメ「才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました」エンディングテーマ 〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ

「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」ライブ本編映像

「前島亜美 LIVE 2025 Blooming NOTE」MAKING

「Fly Again!!」MUSIC VIDEO

「Fly Again!!」MUSIC VIDEO MAKING 〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ

ランダムトレカ3枚入り(全6種) 【法人別オリジナル特典】

下記販売店にて2nd Album『POLYPHONY』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。 ・Amazon ：

初回限定盤：メガジャケ＋トートバッグ（ロゴ使用）

通常盤：メガジャケ

※メガジャケはご購入形態ごとに絵柄は異なります

・アニメイト：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（56mm）

・Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)： アクリルカード（80×57mm）

・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ（32×32mm）

・ソフマップ・アニメガ（一部店舗を除く）： アクリルパネル（L判）

・タワーレコード(一部店舗を除く)：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・とらのあな：複製サイン＆コメント入りブロマイド

・Neowing ：複製サイン＆コメント入り2L判ブロマイド

・楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋A4クリアファイル

・KING RECORDS STORE：複製サイン＆コメント入りブロマイド＋缶バッジ（57mm） バンドル盤 ※対象商品は初回限定盤のみになります。

・アニメイト：アクリルスタンド （サイズ：H150×W65mm以内）

価格：11,550円（税抜10,500円）

・ゲーマーズ：アクリルスタンド （サイズ：H120×W70mm以内）

価格：11,440円（税抜10,400円）

・KING RECORDS STORE：ビッグアクリルスタンド（サイズH250mm程度）

価格：13,200円（税抜12,000円） ※絵柄は法人毎に異なります。絵柄は後日公開させていただきます。

※特典物は無くなり次第終了となります。事前に各店舗までご確認ください。

※特典物は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

■＜前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY＞

公演日程

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール) チケット情報

オフィシャルサイト先行受付中

お申し込みはこちら： https://l-tike.com/maeshima-ami ■前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念フリーミニライブ&特典会

日程・場所

6/10（水）18:00〜

【東京】サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1) ※イベントの内容・詳細は後日発表となります。

※会場へのお問い合わせはお控え下さい。

※本イベントにてCDをご予約いただいた方を対象にミニライブ終了後、特典会を実施いたします。 ■前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念リリースイベント

・イベント内容

トーク&特典会 ・日程・場所

8/22(土) 開場12:30／開演13:00

【東京都】AKIHABARAゲーマーズ本店6Fイベントスペース 8/22(土) 開場15:30／開演16:00

【東京都】アニメイト秋葉原1号館7Fイベントスペース 8/30(日) 開場12:15／開演13:00

【大阪府】アニメイト大阪日本橋 5Fイベントホール 詳細はこちら：https://maeshima-ami.net/contents/1068055 ■前島亜美 2nd Album『POLYPHONY』 発売記念スペシャルイベント

・イベント内容

「前島亜美 LIVE 2026 POLYPHONY」終演後お見送り会 ・日程・場所

2026年9月19日(土) 関内ホール(大ホール) 終演後 詳細はこちら：https://maeshima-ami.net/contents/1068062

■TVアニメ『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』 ・放送情報

2026年7月MBS、テレ東、BS朝日にて放送開始

MBS：7月4日から毎週土曜深夜2時38分〜

テレ東：7月5日から毎週日曜深夜1時50分〜

BS朝日：7月10日から毎週金曜夜11時30分〜

※放送日時は変更となる場合がございます。



・イントロダクション

「私、このひとが欲しい」



だれもが憧れる“完璧なお嬢様”、此花雛子。

日本随一の財閥の令嬢である彼女は、偶然出会った一般庶民の男子高校生・友成伊月を、突然専属の“お世話係”に指名する。



表向きは品行方正に見える雛子だが、着替えさえ一人ではできない生活能力皆無の“ぐうたら娘”だった――



名家のしがらみから“完璧なお嬢様”を演じなければならない雛子。そんな彼女を守りたいと甲斐甲斐しくお世話をする伊月。やがて雛子も全力で甘えるようになって……



ギャップ可愛いお嬢様との、主従を超えた甘々な恋物語が始まろうとしていた。



・スタッフ

原作：坂石遊作（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：みわべさくら

漫画：水島空彦（HJコミックス／コミックファイア連載）

監督：森下柊聖

シリーズ構成：吉永亜矢

キャラクターデザイン：川島尚

色彩設計：井上あきこ

美術監督：伊藤聖

撮影監督：関谷颯人

編集：池田康隆

音楽：田渕夏海 中村巴奈重

音響監督 ：高寺たけし

音響効果 ：櫻井陽子

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーションプロデューサー 小沢十光

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：『才女のお世話』製作委員会



・キャスト

友成伊月：上村祐翔

此花雛子：小原好美

天王寺美麗：大西沙織

都島成香：土屋李央

鶴見静音：小清水亜美

旭可憐：前島亜美

此花華巌：子安武人



・主題歌

オープニングテーマ：angela「最最最高級のお世話して」

エンディングテーマ：前島亜美「完璧じゃないわたし」



・TVアニメ公式HP／X

HP：https://saijonoosewa-anime.com/

X：https://x.com/saijonoosewa_pr



・原作小説

『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』

著者：坂石遊作

イラスト：みわべさくら

HJ文庫より1巻〜11巻好評発売中



・コミカライズ

『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』

漫画：水島空彦

原作：坂石遊作

キャラクター原案：みわべさくら

コミックファイア連載、HJコミックスより1巻〜6巻好評発売中



