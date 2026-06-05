“ピッチング・ニンジャ”が公開した映像が話題

マウンドで見せた“仕草”にファンの興味が集まっている。ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発し6回無失点で今季6勝目。マウンドでの一瞬を捉えた映像が、「何でもできる大谷さん」「可愛い」と話題となっている。

この試合、大谷は「1番・投手兼指名打者」で出場し、投打で躍動しチームの勝利に貢献。打っては3安打2四球で塁上を賑わし、投げては6回6奪三振無失点と相手打線を封じ込めた。熱投が続くなか、マウンドでは球場BGMに合わせて口元を動かす姿が見られ、多くのファンの興味をそそった。

“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイの舌は、『Blister in the Sun』と完璧にタイミングを合わせていました」と綴り、大谷の仕草を捉えた動画を公開した。球場で流れる“お馴染みの曲”とリズムが一致していたことを伝えた。

それを見たファンはSNSで反応。「音楽に合わせて動かしてる」「かわええのう」「なんでも器用な御方」「宇宙と交信中!?」「大谷翔平、二刀流とペコちゃんをやらかす」とコメントを寄せていた。

大谷は、この試合で19試合連続出塁を記録し、打率は.301に上昇。チーム2位の6勝目をあげ、防御率0.74と圧倒的な数値を残すなど、開幕から二刀流として輝きを放っている。（Full-Count編集部）