讃岐vs長野 スタメン発表
[6.5 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(37-38位決定戦)第2戦](メグスタ)
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 11 佐野竜眞
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 90 後藤優介
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 39 原野楼惟
DF 40 高嶋修也
MF 7 江口直生
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 60 森川裕基
FW 22 大野耀平
監督
大嶽直人
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 15 樋口叶
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 吉澤柊
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
FW 11 進昂平
監督
小林伸二
※19:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 6 宮崎慎
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 11 佐野竜眞
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 90 後藤優介
FW 77 村上悠緋
控え
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
MF 7 江口直生
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 60 森川裕基
FW 22 大野耀平
監督
大嶽直人
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 15 樋口叶
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 吉澤柊
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
FW 11 進昂平
監督
小林伸二