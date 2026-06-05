■『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in JAPAN』ライブビューイング

【上映日時】

2026年7月26日(日)16：00上映開始

本会場：LaLa arena TOKYO-BAY (千葉)

※上映開始時間は変更になる場合がございます。

【来場者特典】

オリジナルステッカーシート

※サイズ：W148mm×H105mm

※ご鑑賞の際に各映画館にてお一人様1枚の配布となります。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

▲オリジナルステッカーシート

【チケット料金】

5,500円（指定/税込）

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※条例により、年齢による入場制限がある地域がございます。ご購入前に必ずご確認ください。(大阪府の劇場は16歳未満の方は上映終了時刻が19:00を過ぎる回は保護者同伴に限り入場可。)

【枚数制限】

お一人様4枚まで

◇TICKET

ファンクラブ先行抽選予約

★LUNÉ Membership（JP）先行

期間：2026年6月5日(金)14：00〜2026年6月14日(日)23：59

URL：https://www.andteam-official.jp/ticket/c6f1161648f1

・当選発表: 2026年7月17日(金)15：00

・入金期間: 2026年7月17日(金)15：00〜2026年7月20日(月)23：00

プレリクエスト先行抽選予約

期間：2026年6月15日(月)12：00〜2026年6月21日(日)23：59

URL：https://l-tike.com/andteam_blaze_the_way-lv/

・当選発表: 2026年7月17日(金)15：00

・入金期間: 2026年7月17日(金)15：00〜2026年7月20日(月)23：00

プレリクエスト先着(先着順※無くなり次第終了)

期間：2026年7月17日(金)18：00〜2026年7月23日(木)22：00

URL：https://l-tike.com/andteam_blaze_the_way-lv/

◇お問合わせ

チケット販売に関するお問合せ

ローソンチケットインフォメーション https://faq.l-tike.com/

(メールでのお問合せとなります)

※お申し込み状況の確認や、当落確認についてのお問合せにはお答えできませんので予めご了承ください。

※現在メールのお問合せもかなり混み合っており、確認、ご返信までに大変お時間を要しております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ライブビューイングに関するお問合せ

公演事務局(平日10:00〜17:00)

https://supportform.jp/event/

※お問合わせの際には必ず【公演名(日程・会場)】をご明記の上、お問合わせいただけますようお願いいたします。

※お問合わせは24時間承っておりますが、ご対応は営業時間内とさせていただきます。

なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございます。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

◇ライブビューイング公式サイト

https://api-liveviewing.com/andteam-blaze-the-way

主催：HYBE JAPAN

企画：YX LABELS

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

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