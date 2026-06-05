「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）

試合終盤に強くなった雨が頰に打ち付ける。またしても聖地に快音を響かせることはできなかった。阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）は４打数無安打に終わり、甲子園では２２打席連続無安打。そのパワーを本拠地の虎党に披露することは、まだできていない。

この日は５月２７日・日本ハム戦（甲子園）以来となる１番に入った。球界屈指の好投手・平良との対戦。１点を返した五回２死一塁ではスイーパーを捉え鋭い打球を飛ばしたが、ボールは左翼・桑原のグラブに収まった。八回２死では２番手・篠原に対して三遊間へヒット性の当たりを放つも名手・源田の好守に阻まれ遊ゴロ。良い当たりは出ているものの、同２０日・中日戦の第３打席で聖地初安打を放って以降は苦しんでいる。

それでも、現状を打破するべく鍛錬を重ねる。試合前練習が始まる前には、室内で小谷野打撃チーフコーチと特打を実施。「バランスとか構えとか、基本的なこと」を再確認した。大学の先輩でもあるだけに「すごい結果を残されていますし、日々勉強しています」と立石。やまない雨はないと信じ、己と向き合い続ける。