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YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「省電力ミニPCでここまで使える!? GMKtec G11は軽めのNAS用途にもアリ」と題した動画を公開した。



今回の動画では、Windows 11 Proを搭載した小型ミニPC「GMKtec G11」を実機レビュー。コンパクトな筐体ながら、日常作業に十分な性能と拡張性を備えており、軽めのNAS用途や簡易サーバー的な使い方にも活用できそうな一台として紹介されている。



GMKtec G11は、「省スペース性、拡張性、安定性を重視する人におすすめの一台」として取り上げられたモデルだ。CPUにはAMD Ryzen Embedded R2514を採用し、本体サイズは128.5×127×51mmと非常にコンパクト。手のひらに収まるサイズ感ながら、実用的なインターフェースをしっかり備えている。



重量は約480gと軽く、必要に応じて持ち運びやすい点も魅力。付属のブラケットを使えば、モニター裏に設置してデスク周りをすっきり見せることもできる。通信面ではWi-Fi 6EとBluetooth 5.2に対応しており、ワイヤレス環境でも扱いやすい仕様となっている。



実機検証では、Web閲覧や動画視聴、Office作業といった一般的なPC用途であれば、十分スムーズにこなせる様子が確認された。動画サイトの4K再生も問題なく、OSの起動やアプリの立ち上げ、ファイルコピーなども軽快に動作。高負荷なゲームやクリエイティブ作業向けのマシンではないものの、普段使いのPCとしては扱いやすい印象だ。



また、2つのHDMI 2.0ポートとUSB Type-Cポートを併用することで、最大3画面の同時出力にも対応する。資料を開きながらブラウザを表示したり、チャットツールや動画を別画面に出したりと、マルチタスク環境を作りたいユーザーにも向いている。



動画内で特に注目されていたのが、本体内部の拡張性と安定性だ。標準で16GBのDDR4メモリと512GB SSDを搭載しつつ、メモリは最大32GB、ストレージは最大16TBまで拡張・換装できる。さらにデュアル2.5G LANを備えているため、ネットワーク用途との相性も良い。



省電力で安定稼働を重視したCPU設計もあり、動画では「小規模なNAS用途としても活用しやすい」と評価されている。実際、軽めのファイル共有や家庭内の簡易サーバー用途であれば、設置場所を取りにくい点も含めて扱いやすそうだ。



静音性と冷却性能についても検証が行われた。ストレステストでは安定性97.0%を維持し、高負荷後でもCPU温度は最大56.3℃、SSD温度は最大39.0℃に収まっている。騒音レベルも40dB前後で、通常使用時に動作音が大きく気になる場面は少なそうだ。



GMKtec G11は、コンパクトな筐体に豊富なポート類と高い拡張性を詰め込んだミニPCだ。日常作業用の省スペースPCとしてはもちろん、自宅で軽めのNASや簡易サーバー環境を構築したい人にとっても、有力な選択肢になりそうだ。