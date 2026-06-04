楽天ブックスは、「50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア」を6月4日10時から6月26日9時59分まで開催する。

本キャンペーンは、期間中に楽天ブックスにおいて1回の注文で「対象商品」を2点以上購入（注文完了）した楽天会員を対象としており、対象者数に応じて山分けされた楽天ポイントが進呈される。ポイントの進呈時期は7月下旬を予定。

さらに、おもちゃジャンルの「在庫あり商品」を購入すると、3人に2人の割合でシールが当たるキャンペーンや、レゴブロックのSNSキャンペーンも実施される。詳細は「50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア」のページで確認できる。

□「50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア」のページ

「50万ポイント山分け！おもちゃ・グッズ夏のフェア」概要

キャンペーン期間

6月4日(木)10時～6月26日(金)9時59分

※期間終了後も継続して、または不定期に同様のキャンペーン（特典内容や条件が異なる場合含む）を実施する可能性があります。

キャンペーン対象

キャンペーン対象期間中に以下をすべて満たした楽天会員

・楽天ブックスで1回の注文で「対象商品」を2点以上購入（注文完了）

※1回のご注文金額は問いません。

※複数回ご購入いただいても、山分け口数は1人1口となります。ご注意ください。

※エントリー不要

キャンペーン対象サービス

・楽天ブックス（PC・スマートフォン）

・iPhoneアプリ版楽天ブックス

・Androidアプリ版楽天ブックス

※電子書籍（楽天Kobo）、ダウンロード商品はキャンペーンの対象外となります。

対象商品

楽天ブックスの「おもちゃ」ジャンルの全商品

※商品ページ左上のジャンル表示が「トップ > ゲーム > おもちゃ 」を含む商品は対象です。

プレゼント内容

キャンペーン対象者に楽天ポイント50万ポイントをキャンペーン対象者数に応じて山分けで進呈。

※キャンペーンポイントの進呈時期：2026年7月下旬

※2027年1月20日まで利用期限の期間限定ポイントを進呈

※キャンペーン対象者数が500,000名を超えた場合、全員に1ポイントを進呈。

※当キャンペーンにおける1名の獲得ポイントの上限は200ポイントになります。

※小数点以下のポイントが発生した場合、切り捨てとさせていただきます。あらかじめご了承ください。