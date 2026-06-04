人気ファミレスチェーン・サイゼリヤのモーニング営業「朝サイゼ」の実施店が拡大している。今年1月に東京3店舗、千葉3店舗でスタート。通常10時から営業を開始するサイゼリヤだが、一部店舗で朝7時から営業をスタートさせ、10時までの時間帯に「朝サイゼ」専用メニューを提供している。

ドリンクバー付きでも税込み300円から

5月には埼玉・千葉・神奈川の各1店舗で新たにサービスが開始。6月1日からは22店舗目となる埼玉・大宮西口シーノ店でも開始することが告知された。

フォッカチオにシナモンシュガーとバターをのせて、香ばしく焼き上げた「焼きシナモンフォッカチオ」の単品は税込み200円。ドリンクバーがついた「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」は税込み300円。ポテトが3本ついた「焼きシナモンフォッカチオ セット」は税込み350円という破格の値段で楽しめる。

「もともとリーズナブルな価格帯のサイゼリヤですが、利益出ているの？ と心配になるぐらいの安さですよね（笑）。ただ『朝サイゼ』の取り組みがまだ知られていないのか、どこの店舗も混んでいないようです」（情報誌編集者）

現段階で実施しているのが東北と関東のみであることから、

《関西圏で朝サイゼやってないらしい しょんぼり》

《全国展開して欲しい!》

と、東日本以外のサイゼファンから熱望する声がある一方で、

《朝サイゼしたが、まだ浸透してないからか、私含め客5人しか居なかった》

《朝サイゼとかあんの？》

と、まだまだ知られていない様子。

「関東でもあまり認知されていないため、少しずつ様子を見ているところなのでしょう。今年1月にサービスが開始したばかりですし、全国展開は気長に待つしかないですね」（前出・情報誌編集者）

当サイト記者が実際に池袋の実施店舗に足を運んだところ朝サイゼの時間帯は3割程度しか店内は埋まっておらず、通常営業の朝10時過ぎから多くの客が訪れる……という状況だった。

今やコンビニの塩おむすびでも1個150円ほどするだけに、「朝サイゼ」が浸透して全国の店舗で楽しめるようになってほしい！