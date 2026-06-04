車いすの娘が毒親と決別！夜逃げ敢行後の″別れの一礼″に「一生忘れない」見送りシーンが感動を呼ぶ実話【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の39話を紹介するとともに、夜逃げしたあとの依頼者の状況についても伺った。
DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせる"夜逃げ屋"で働く、漫画家の宮野シンイチさんによる実話漫画「夜逃げ屋日記」。今回紹介する第39話では、娘のお金を散財し暴力を振るう父親のもとから、命がけで逃げ出した車いすの女性・ホノカさんのエピソードが描かれている。
荷ほどきを終えた宮野さんはホノカさんの車いすを押しながら近所を散歩し、川辺でひと休み。漫画家を目指していると打ち明けると、ホノカさんは「描いてもいいけど、図々しい人間っていう描き方はしないでほしいな」と伝えてくれた。これまで自分なりに一生懸命生きてきた、そのプライドがにじむ言葉に宮野さんはホノカさんのことを「かっこいい」と感じたという。作業を終えワゴン車で去ろうとすると、ホノカさんは車が見えなくなるまでずっと頭を下げて見送ってくれた。その姿を「一生忘れない」と心に誓ったと宮野さんは振り返る。
実話ベースの作品だからこそ、読者としてはホノカさんは今どうしているのか気になるところだ。この問いに対して宮野さんは、安全面や個人の特定の配慮から詳細は伏せつつも、「こうやって作品に登場しているということは、詳細を聞きに再度インタビューさせていただいたので、安全な所で今も生きているということです。元気です！」と力強く答えてくれた。
新たな人生の一歩を踏み出した依頼者と、その姿を克明に記録し続ける宮野さん。「夜逃げ屋日記」のコミックスは第4巻まで発売されており、著者と夜逃げ屋の社長による対談も実現している。緊迫した夜逃げの現場のなかに光る人間ドラマは、読む者の心を揺さぶり、勇気を与えてくれるはずだ。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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