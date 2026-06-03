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7·î10Æü(¶â)¡¡¹á¹Á MOM Livehouse
open19:00 / start19:45
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¢£¡ãTOUR 2026¡ÖThe Singing Engines in Bangkok¡×¡ä
7·î12Æü(Æü)¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯ Blueprint Livehouse
open19:30 / start20:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://www.ticketmelon.com/th/blueprint/TNT26TSEBKK
¢£¡ãTOUR 2026¡ÖThe Singing Engines in Seoul¡×¡ä
7·î17Æü(¶â)¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëKT&G Sangsang Madang¹°Âç(¥Û¥ó¥Ç)
open18:00
¥²¥¹¥È¡§Parannoul
NOL World¡§https://www.globalinterpark.com/
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¢£¡ãTOUR 2026¡Ö¹çÁÕ¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡ä
5·î22Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ ¶á¾¾
open18:00 / start19:00
5·î27Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
5·î28Æü(ÌÚ)¡¡Âçºå¡¦UMEDA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
6·î02Æü(²Ð)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ darwin
open18:00 / start19:00
6·î04Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp DiverCity
open18:00 / start19:00
6·î10Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬¡¦BEAT STAION
open18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨Á°Çä
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 5,500±ß(ÀÇ¹þ)
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Í½Ìó¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/the-novembers/
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1 HERO
2 The Singing Engine
3 ÍÚ¤«ÈàÊý
4 ¹çÁÕ -Hold me Hold me Hold me-
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¡ãkurayamisaka tte, doko? #7¡Ö¤¯¤é¤ä¤ß¤¶¤«¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ä¥¢¡¼2¡×¡ä
6·î14Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY
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