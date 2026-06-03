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Building a hill-climbing machine: Launching seven new MAI models | Microsoft AI
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MAI-Transcribe in LLM Speech API - Speech Service - Foundry Tools | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/speech-service/mai-transcribe?pivots=ai-foundry
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Build Multilingual TTS with MAI-Voice-2-Preview | Forgebook
https://microsoft-foundry.github.io/forgebook/notebook/mai-voice-2/