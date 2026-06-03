´ÉÍýÌîµå¤Ë¸Â³¦¡Ö4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸¼ºÇÔ¡×¡¡Ãæ³Ø¹Å¼°¶¯¹ë¤¬¡È¸ò´¹Æüµ¡É¤ò»Ï¤á¤¿¥ï¥±
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡¦ÃæÛê½ã´ÆÆÄ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡È²þ³×¡É
¡¡´ÉÍýÌîµå¤Î¸Â³¦¡½¡½¡£¤³¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¤Î¶¯¹ë¡ÖÀÄ¿¹»³ÅÄ¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÛê½ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£2021¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¸å¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼çÍ×Á´¹ñÂç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£¡Ö»ØÆ³¼Ô¤¬Áª¼ê¤ò¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¡Ø´ÉÍýÌîµå¡Ù¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤¬¸Â³¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÛê´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦´ÉÍýÌîµå¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÁª¼ê¤òÇû¤êÉÕ¤±¤ë»ØÆ³¤ò»Ø¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐA¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤ËÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤ëÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢A1¡¢A2¡¢A3¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ö°ú¤½Ð¤·¡×¤òÁý¤ä¤¹¡£Áª¼ê¤Ï¹â¹»¿Ê³Ø¸å¤Ê¤É¤ËA1¡¢A2¡¢A3¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¤«¤ÄÁª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤ò°é¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹©Äø¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤¬±ó¤¶¤«¤ëÃæ¡¢ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¼«¿È¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆüº¢¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ØÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤¬¥À¥á¤Ê¤é°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¾ð¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»ØÆ³¼Ô¤¬Êý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢½¢Ç¤12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼ç¾¡¢2Ç¯À¸¤Î³ØÇ¯¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÆüµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¡Ö¸ò´¹Æüµ¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£Áª¼ê¤Ï¡Ö¡û¡û¤¬ºÇ¶á·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤Î¸À¤¦¤³¤È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¼Â¾ð¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ñ¤µ¤·¡¢ÃæÛê´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¡£Àï½Ñ¤äÎý½¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤«¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂêÅÀ¡¢²þÁ±ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
ÅÏî´°ì¿¿¼ç¾¡Ö´ÆÆÄ¤òÆüËÜ°ì¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥Ù¥¹¥È4¤ÎÊÉ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎÃç´Ö¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÆüËÜ°ì¤Î·Ê¿§¤ò¿Æ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢»ä¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÎÏ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¡ØÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Î´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¸ò´¹Æüµ¤ò¹Ô¤¦°Õ¿Þ¤ò¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ØÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë³«¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¾ðÊóÎÌ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë»ØÆ³¤ÎÊýË¡¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤ÇÁª¼ê¤â°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌîµå¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤âÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò´¹Æüµ¤ò½ñ¤¯ÅÏî´°ì¿¿¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ëÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¸»ú¤Ë¤·¤Æ¶¦Í¤·¡¢´ÆÆÄ¤È°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¸õÊä¤·¤Æ¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢ÃæÛê´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Ù¥¹¥È4¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¡£Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤òÆüËÜ°ì¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÛê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ïµö¤¹ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤È´Ë¤à¤·¡¢¹Ô¤²á¤®¤ë¤·¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¡£°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ï°ú¤Äù¤á¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ËÀµ¤¹¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£¤Ç¤âÁª¼ê¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ÆÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°Õ¸«¤·¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤·¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤ÈÁª¼ê¤¬¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Àè¤Ë¡¢ÆüËÜ°ì¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë