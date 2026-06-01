三森がベアハンドキャッチから一塁送球、アウトにしたが…

■DeNA 6ー0 西武（31日・ベルーナドーム）

DeNAの三森大貴内野手は5月31日、ベルーナドームで行われた西武戦で超ファインプレーを見せた。「9番・二塁」で出場し、6回に猛チャージ。ベアハンドキャッチから素早く一塁送球して打者走者をアウトにした。好守の裏で、“傍観者”になってしまった同僚がファンの間で話題となっている。

6回1死、ネビンの止めたバットに当たった打球は二塁・三森の前へ。猛チャージをかけた27歳はベアハンドでキャッチすると、倒れ込みながらもベースカバーに入った投手の中川虎へ送球した。1度はセーフと判定されたが、相川監督が素早くリクエスト。ビデオ判定でアウトに覆った。

ピンチの芽を摘む三森の好守。DAZNベースボール公式X（旧ツイッター）が「渾身のベアハンド まさかの打球に猛チャージで対応 三森大貴が超ファインプレー！」と動画を公開すると、「三森は完璧超人だったなぁ」「ナイスカバー中川」「最高のミモ」「三森かっこよ！」「これ中川もいいね」など、称賛の声が並んだ。

ただ、ファンは画面に映る一塁手・佐野の様子が気になって仕方なかったようだ。「棒立ちの佐野恵太」「佐野がおもろい」「佐野がいい味を出しています」「佐野は何してんねん」「地味にジワるサノス」など、多くのツッコミが入る事態となっている。（Full-Count編集部）