Arakezuri、東名阪ツアー＜9th Anniv. Tour 9周年番狂せ＞開催決定
Arakezuriが、東名阪ツアー＜9th Anniv. Tour 9周年番狂せ＞の開催を発表した。
本ツアーでは、大阪・名古屋でバンド史上最大キャパシティ公演に挑戦する。さらに、“リベンジ”として、2025年に惜しくも達成できなかった東京・渋谷 Spotify O-EAST公演のソールドアウトを目標に掲げ、さらなるスケールアップを目指すという。チケット先行受付は本日よりスタートした。
2026年夏には、バンド初となる＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO＞、＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞、＜MONSTER baSH 2026＞への出演も決定している。
◾️＜9th Anniv. Tour 9周年番狂せ＞
◇大阪
日程：2027年1月10日（日）
会場：大阪・心斎橋BIGCAT
開場：16:45 / 開演：17:30
問い合わせ先
YUMEBANCHI(大阪)：06-6341-3525 [平日12:00〜17:00]
http://www.yumebanchi.jp/
◇愛知
日程：2027年1月15日（金）
会場：愛知・名古屋 Bottom Line
開場：18:15 / 開演：19:00
問い合わせ先
サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 [12:00〜18:00]
http://www.sundayfolk.com
◇東京
日程：2027年1月31日（日）
会場：東京・渋谷Spotify O-EAST
開場：16:45 / 開演：17:30
問い合わせ先
DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
・チケット料金 スタンディング 4,400円（Dr別・整理番号付き）
・チケットURL：https://eplus.jp/arakezuri/9th/
・年齢制限 未就学児入場不可
・枚数制限 お一人様 4枚まで ※複数公演申し込み可
・企画 / 制作：株式会社ユークリッド・アーティスト / YUMEBANCHI
・注意事項：
お客様を含む会場内の映像を配信させて頂き、写真が公開される事がありますので予めご了承下さい。
チケットの営利目的の購入申し込み、及び転売行為は一切禁止です。転売されたチケットは無効となりご入場出来ません。