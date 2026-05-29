Arakezuriが、東名阪ツアー＜9th Anniv. Tour 9周年番狂せ＞の開催を発表した。

本ツアーでは、大阪・名古屋でバンド史上最大キャパシティ公演に挑戦する。さらに、“リベンジ”として、2025年に惜しくも達成できなかった東京・渋谷 Spotify O-EAST公演のソールドアウトを目標に掲げ、さらなるスケールアップを目指すという。チケット先行受付は本日よりスタートした。

2026年夏には、バンド初となる＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO＞、＜SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026＞、＜MONSTER baSH 2026＞への出演も決定している。