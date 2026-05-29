大橋ちっぽけが、3枚目となるフルアルバム『aritei』を本日リリースした。

本作は、“ありてい（有り体／有体）=ありのまま／嘘偽りや隠し事がないこと”、アーティストとして音楽を作り、表現する上での飾らない自分、ありのままの自分の感情をテーマに制作されたという。

さらに、アルバムに収録されているWATWING・八村倫太郎をフィーチャリングに迎えた新曲「All I Want feat. 八村倫太郎 from WATWING」のムービーも本日21時からプレミア公開される。

同楽曲は、以前より楽曲提供やライブでの共演などで活動を共にする中で、音楽性に共通点を感じていた大橋ちっぽけからの八村倫太郎へのオファーによりコラボレーションが実現。2人のルーツであるUKポップロックやインディー・ロックを基調に、Y2K感あるバンドサウンドにラップも盛り込まれた疾走感溢れる楽曲になっているとのこと。

八村倫太郎

また、そのコラボレーションを記念して、SNSシェアキャンペーンを実施中だ。応募者の中から抽選で「大橋ちっぽけ＆八村倫太郎(WATWING)のサイン入りチェキ」がプレゼントされるので、奮って応募していただきたい。

アルバムを引っ提げてのワンマンツアー＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026「aritei」＞も開催。座席ありのゆったり楽しめるライブを予定しており、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて7月19日に開催する東京公演には、八村倫太郎がゲスト出演することも発表されている。チケットは、6月26日の大阪・Music Club JANUS公演とあわせて、5月30日10時より一般発売がスタートする。

なお、9月12日からは、東京公演を皮切りに全国10都市で＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞も開催される。北は札幌から南は福岡まで、自身初となるこの全国縦断弾き語りツアーは、初日東京公演と愛知公演が完売。追加公演を含む全12公演を予定しており、こちらもチケット抽選受付中だ。

◾️3rdフルアルバム『aritei』

2026年5月29日（金）配信リリース

配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/ariteiPR ▼大橋ちっぽけ コラボ記念SNSシェアキャンペーン

・特典：大橋ちっぽけ＆八村倫太郎(WATWING)サイン入りチェキ：抽選で3名様

・応募方法：

対象ストリーミングサービス（Amazon Music、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music）のいずれかで「All I Want feat. 八村倫太郎 from WATWING」を再生。再生画面上の…(ドットのアイコン)から楽曲をシェアする(共有する)などを選択し、InstagramストーリーズまたはX（旧Twitter）に、ハッシュタグ【#aritei】【#AllIWant】を付けて楽曲をシェア。楽曲の感想もぜひ一緒にお聞かせください。投稿のスクリーンショットを当応募フォームへアップロードいただき、必要事項を明記の上ご応募ください。

・応募フォーム：

https://form.universal-music.co.jp/chippoke_alliwant_share/page/index.html

※他楽曲での応募は無効となります。ご注意ください。 ・応募期間：2026年5月29日（金）18:00 〜 2026年6月14日（日）23:59 ▼アルバム収録楽曲

01.I Will Go

02.Getting Over You

03.案の定アイラブユー

※西武鉄道 「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」CMキャンペーンソング

04.コールドスリープ、愛

05.誰かのとなり

※神戸製鋼所（KOBELCOグループ）CM『あしたにいいこと〜技術のかけ算〜篇』タイアップソング

06.気が気じゃないのさ

※西武鉄道「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」第2弾CMキャンペーンソング

07.All I Want feat. 八村倫太郎 from WATWING

08.人間ですから

※西武鉄道「秩父飛（ちちぶっとび）なな子の休日」CMキャンペーンソング

09.自己犠牲

10.予期不安

11.ぼくのせかいは

12.一体いつから

※学園アイドルマスター月村手毬 STEP3楽曲 セルフカバー

13.言ってよ

※テレビ愛媛 中高生応援プロジェクト「#青春にエール」テーマソング

14.aritei ▼先行配信「コールドスリープ、愛」

配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/coldsleepPR ▼先行配信「気が気じゃないのさ」

配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/kigakijanainosaPR

◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞ ＜大阪公演＞

・日時：2026年6月26日（金）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：Music Club JANUS

・チケット代：6,000円

・座席：自由席（※整理番号付）

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 平日のみ) ＜東京公演＞

・日時：2026年7月19日（日）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

・チケット代：6,000円

・座席：指定席

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 （月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞） 【チケット注意事項】

・ドリンク代、別途必要

・3歳以下入場不可、4歳以上有料

・申込枚数制限、１公演４枚まで（一般発売含め）

・電子チケットのみ販売／発券は各公演３日前（チケットの分配必須） ▼チケット抽選受付

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ohashichippoke2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/ohashichippoke2026/

イープラス：https://eplus.jp/ohashichippoke2026/

◾️＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞ 2026年9月12日（土）東京・月見ル君想フ

2026年9月13日（日）東京・月見ル君想フ

2026年9月19日（土）愛知・パラダイスカフェ21

2026年9月26日（土）北海道・musica hall café

2026年10月4日（日）宮城・仙台カフェモーツァルトアトリエ

2026年10月15日（木）愛媛・松⼭Monk

2026年10月17日（土）岡山・岡⼭城下公会堂 in KOTYAE

2026年10月18日（日）兵庫・KOBE QUILT

2026年10月31日（土）大阪・cafe Room +

2026年11月1日（日）広島・広島SIX ONE Live MOON

2026年11月3日（火・祝）福岡・ROOMS ▼詳細

https://www.universal-music.co.jp/ohashi-chippoke/news/2026-03-13-2/