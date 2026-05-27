パスピエが、2026年8月22日に神奈川・ビルボードライブ横浜にて＜Billboard Live “SEPTET”＞を開催することを発表した。

4年ぶりのビルボードライブとなる今回は、7重奏の特別編成によるステージになるとのことだ。親密なクラブ空間に色彩豊かなアンサンブルが響き渡る、1日限りのパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。

◾️＜パスピエ Billboard Live “SEPTET”＞ 会場：神奈川・ビルボードライブ横浜（1日2回公演）

日程：2026/8/22（土）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00 ▼メンバー

大胡田なつき（Vo）

成田ハネダ（Key）

三澤勝洸（Gt）

露崎義邦（Ba）

佐藤謙介（Dr）

野崎めぐみ（Perc）

たかはしちひろ（Cho） ▼チケット料金 ※飲食代金別

DXシートDUO \18,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \8,500-

S指定席 \8,500-

R指定席 \7,400-

カジュアル センターシート \8,000-（1ドリンク付）

カジュアル サイドシート \6,900-（1ドリンク付） ▼発売日

2026/6/12（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/6/19（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+） ＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照） ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/ ▼公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ横浜：0570-05-6565

〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F