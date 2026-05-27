パスピエ、特別編成でおくるビルボードライブ＜“SEPTET”＞開催決定
パスピエが、2026年8月22日に神奈川・ビルボードライブ横浜にて＜Billboard Live “SEPTET”＞を開催することを発表した。
4年ぶりのビルボードライブとなる今回は、7重奏の特別編成によるステージになるとのことだ。親密なクラブ空間に色彩豊かなアンサンブルが響き渡る、1日限りのパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。
◾️＜パスピエ Billboard Live “SEPTET”＞
会場：神奈川・ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
日程：2026/8/22（土）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
▼メンバー
大胡田なつき（Vo）
成田ハネダ（Key）
三澤勝洸（Gt）
露崎義邦（Ba）
佐藤謙介（Dr）
野崎めぐみ（Perc）
たかはしちひろ（Cho）
▼チケット料金 ※飲食代金別
DXシートDUO \18,100-（ペア販売）
DXシートカウンター \8,500-
S指定席 \8,500-
R指定席 \7,400-
カジュアル センターシート \8,000-（1ドリンク付）
カジュアル サイドシート \6,900-（1ドリンク付）
▼発売日
2026/6/12（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2026/6/19（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
▼公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F
関連リンク
◆パスピエ オフィシャルサイト
◆パスピエ オフィシャルX
◆パスピエ オフィシャルInstagram
◆パスピエ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆パスピエ オフィシャルTikTok