■イベント情報

1部：5th Anniversary LIVE「harmoe Ranking!!」

2部：canvas session 〜5th Anniversary Special〜

【日時】2026年7月18日(土)

昼公演 開場：13:30 ／開演：14:00

夜公演 開場：17:15 ／開演：17:45

【会場】恵比寿 ザ・ガーデンホール

（住所：東京都渋谷区恵比寿4-20）

【料金】

〈5th Anniversary LIVE 「harmoe Ranking!!」〉

・グッズ付きチケット: 12,000円 (税込)

グッズ内容…harmoeセルフライナーノーツブックレット(16p)

※限定グッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。

・通常チケット: 8,800円(税込)

〈canvas session 〜5th Anniversary Special〜〉

・通常チケット: 7,800円(税込)

※全席指定

※電子チケット発券手数料：1枚300円(税込)

※未就学児童入場不可

※営利目的の転売禁止

【抽選販売】

申込受付期間：2026/05/13(水) 19:00 〜 2026/05/26(火) 23:59

抽選結果発表：2026/05/29(金) 19:00以降

支払手続期間：2026/05/29(金) 19:00 〜 2026/06/01(月) 23:59

※申込多数の場合は抽選となります

枚数制限： お一人様 各公演1券種2枚まで

発券方法： アプリ（電子チケット）

・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。

・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。

詳細URL： https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/358

※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。

チケット申込に関するお問い合わせ

きゃにめ https://canime.jp/help/ticket/