岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」が、7月22日(水)に発売される3rdアルバム『twice upon a time』の収録詳細を発表した。

発表が行なわれたのは5月23日(土)に開催されたファンクラブイベント＜はるもえティーパーティー Special in 大阪＞にて。あわせてアーティスト写真とジャケット写真も公開されている。

デビュー5周年の節目に放たれる3rdアルバム。リード曲はHomecomingsが手掛ける「Tilt」。その他、「かわいいだけじゃだめですか？」の早川博隆、「イイじゃん」のKanata Okajimaなどヒットメーカーに加え、人気ボカロPのいよわがyuigotとのコライトという異色の形で初提供を行なった。さらに、harmoeと縁が深い声優・三森すずこが再び作詞として参加するなど、豪華作家陣が名を連ねている。

アートワークでは、harmoeのデビューシングルのテーマでもある『不思議の国のアリス』に登場する白うさぎをイメージしたという2人が写される。CDパッケージにも細部までこだわりが詰まっているとのことなので、ぜひCDも手にとってharmoeの世界観を味わっていただきたい。

また、発売を記念したリリースイベント、店舗施策なども開催が発表された。harmoeは7月に5th Anniversary LIVE＜harmoe Ranking!!＞と＜canvas session 〜5th Anniversary Special〜＞の開催が決定している。

■3rdアルバム『twice upon a time』
2026年7月22日発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray+CD)】価格：5,980円(税込)／品番：PCCG-02514

【通常盤(CD only)】価格：3,500円(税込)／品番：PCCG-02515

【きゃにめ盤(CD+Blu-ray+CD)】価格：7,800円(税込)／品番：SCCG-00196

〈きゃにめ盤特典〉
○きゃにめ盤特典：5th Anniversary Memorial Book(68P)＋Photo Card
−harmoeの5年間の軌跡と、harmoe・作家陣・スタッフ陣からのコメントが詰め込まれた想いの一冊！

〈初回限定盤・きゃにめ盤特典〉
○三方背BOX仕様
○フルカラーブックレット(48P)
○特典Blu-ray収録内容
−新曲「Tilt」Music Video／メイキング映像
−『twice upon a time』ジャケット撮影メイキング映像
○特典CD収録内容
−『twice upon a time』instrumental(新曲7曲収録）
−「It’s a parallel world」instrumental(全4曲収録）
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

〈通常盤特典〉
○フルカラーブックレット(16P)
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

【収録楽曲】
M1​. くままっぷ
　　作詞：中村彼方　作曲：早川博隆、奈須野新平　編曲：奈須野新平
M2​. ウソなんてひとつも
　　作詞：いよわ　作曲・編曲：yuigot、いよわ
M3​. BURNING GOLD
　　作詞・作曲：MOMONADY、YUKI FUNAKOSHI (Digz, Inc​. Group)　編曲：YUKI FUNAKOSHI (Digz, Inc​. Group)
M4​. SKIT 〜near〜
　　作曲：Tomggg
M5​. Tilt
　　作詞：Yuki Fukutomi　作曲：Ayaka Tatamino　編曲：Uztama
M6​. All Right
　　作詞・作曲・編曲：春野
M7​. shiny wave
　　作詞：三森すずこ　作曲：Kanata Okajima、pw​.a　編曲：pw​.a
M8​. トゥインクル・デイズ
　　作詞：ボンジュール鈴木　作曲・編曲：岸田勇気
M9​. SKIT 〜dear〜
　　作曲：Tomggg
M10​. ブルーミング・ストーリー
　　作詞：ボンジュール鈴木　作曲・編曲：Tomggg

　

■イベント情報
1部：5th Anniversary LIVE「harmoe Ranking!!」
2部：canvas session 〜5th Anniversary Special〜
【日時】2026年7月18日(土)
昼公演 開場：13:30 ／開演：14:00
夜公演 開場：17:15 ／開演：17:45
【会場】恵比寿 ザ・ガーデンホール
（住所：東京都渋谷区恵比寿4-20）

【料金】
〈5th Anniversary LIVE 「harmoe Ranking!!」〉
・グッズ付きチケット: 12,000円 (税込)
グッズ内容…harmoeセルフライナーノーツブックレット(16p)
※限定グッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。
・通常チケット: 8,800円(税込)
〈canvas session 〜5th Anniversary Special〜〉
・通常チケット: 7,800円(税込)
※全席指定
※電子チケット発券手数料：1枚300円(税込)
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
【抽選販売】
申込受付期間：2026/05/13(水) 19:00 〜 2026/05/26(火) 23:59
抽選結果発表：2026/05/29(金) 19:00以降
支払手続期間：2026/05/29(金) 19:00 〜 2026/06/01(月) 23:59
※申込多数の場合は抽選となります
枚数制限： お一人様 各公演1券種2枚まで
発券方法： アプリ（電子チケット）
・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
詳細URL： https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/358
※手数料・申込に関する注意事項等の詳細は上記URLからご確認ください。
チケット申込に関するお問い合わせ
きゃにめ　https://canime.jp/help/ticket/

　

関連リンク

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