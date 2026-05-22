¡Ú¥á¥«¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È2026¡Û Á°Ìëº×¡§6·î2Æü19»þ～ ¿·ºîÈ¯É½¡§6·î3Æü20»þ～

¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥«¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È2026¡×¤ò6·î2Æü¡¢3Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£

¡¡¡Ö¥á¥«¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖMODEROID¡×¡¢¡ÖPLAMATEA¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹çÂÎ¥È¥¤¡ÖTHE¹çÂÎ¡×¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ÖBRICKROID¡×¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤¹¤ëÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

¡¡ÂÔË¾¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤ÎÎ©ÂÎ²½¤ä¾×·â¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£

(C) GOOD SMILE COMPANY