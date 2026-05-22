µÆÅÄÁáÉÄ¤¬»Ï¤á¤¿¸µÁÄMMA¥×¥í¹çÆ±Îý½¬¤ÎÁíËÜ»³¡Ö¿·½É¥¹¥Ý¥»¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤¹¤ëµÆÅÄÁáÉÄ
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè58²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÇÏ¾è¤ê¤Ç²¥¤ëµÆÅÄ
Á°²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢¡Ö¿²µ»À¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤äPRIDE¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢µÆÅÄÁáÉÄ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×
¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó96¡Ù¤Ç¤Î¥à¥¹¥¿¥¯¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¼¥é¡Ê¥¤¥é¥¯¡ËÀï¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤¿µÆÅÄÁáÉÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Îý½¬¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢´Ä¶¤â¿·¤¿¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¶á¤¤¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤êÎý½¬¾ì¤Ï¿·½É¶è¤Î¶è±Ä»ÜÀß¤Ç¡¢3³¬¤Ë¤¢¤ëÂçÉðÆ»¾ì¤Ç¤Ï¶õ¼ê¡¢¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡¢ÂÀ¶Ë·ý¤Ê¤ÉÂ¾¤Î³ÊÆ®µ»¤äÉðÆ»¤Î°¦¹¥²È¤¿¤Á¤¬196¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë·Á¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö½é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ïº´¡¹ÌÚÍÀ¸¡Ê¤æ¤¦¤¡Ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÂçÆ»½Î¤òÄÌ¤·¤Æ³ÊÆ®µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤äÀï¶Ë¡Ê¤»¤ó¤´¤¯¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎMMA¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¸ø¶¦¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£µÆÅÄ¤È¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀµÆ»²ñ´Û¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀµÆ»²ñ´Û¤Ç¤ÎÎý½¬¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡¢µÆÅÄ¤Ï¡Öµµ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡ÖÂ´ØÀá¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤Þ¤ÀÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¼Ô¤Ï¾¯¿ô¤Ç¡¢Îý½¬¶µËÜ¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼ê¤µ¤°¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤À¤±¤Ï³°¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åö½é¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ä¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Ïº´¡¹ÌÚ¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÆÅÄ¤Ï¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ËÉ¤°¤«¤È¤¤¤¦Îý½¬¤Ë¤â¿À·Ð¤òÃí¤¤¤À¡£¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤È¤Ï¡¢²¼¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤Î¥¬¡¼¥É¡ÊËÉ¸æ¡Ë¤òÊø¤·¤Æ¡¢¤è¤êÍÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÆ°¤¤À¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ·¯¤â¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ°¤¤ä»°³Ñ¹Ê¤á¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¹¶¤á¤¿¤ê¼é¤Ã¤¿¤ê¤òËèÆü²¿É´²ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ò¤¸¤ç¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇµÆÅÄ¤Ï½ÀÆ»»þÂå¤Ë¤Ï¤µ¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¿²µ»¤Î¥¹¥¥ë¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥µ¥¦¥í¡¦¥Ò¥Ù¥¤¥í¤È¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤ÈÆ®¤Ã¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎý½¬Áê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤À¤±¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Î¤Á¤Ë³è¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
2002Ç¯¡¢½éÂåPRIDE¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤ÈÂÐÀï¡£ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¬¡¼¥É¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
µÆÅÄ¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÁÈ¤ßµ»Îý½¬²ñ¤Ï¸ý¥³¥ß¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò»Ö¤¹¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£90Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼Æ±ÍÍ¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤â¤É¤³¤«¤Î¥¸¥à¤äÆ»¾ì¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤³¤òµòÅÀ¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢µÆÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÌ±´Ö¤Î»ÜÀß¤ò»þ´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦Îý½¬²ñ¤¬Â³¤¯¤À¤±¤Ç¤â°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£Íè¤ë¼Ô¤Ïµñ¤Þ¤º¡£µÆÅÄ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÈÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤Ë¥¹¥Ý¥»¥ó¡Ê¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÎý½¬²ñ¡Ë¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç»ï¤Î±Æ¶Á¤¬¥Û¥ó¥ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
ºù°æ¥Þ¥Ã¥ÏÂ®¿Í¡¢º´Æ£¥ë¥ß¥Ê¡¢¹âÀ¥Âç¼ù¡¢±§Ìî·°¡¢¿ÜÆ£¸µµ¤......¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¸ø¤Ë½Ð·Î¸Å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÌÌ¡¹¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶½¹ÔÅª¤Ë¤ß¤ë¤È½¤ÅÍ¤È¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÐÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤Êâ¤ß´ó¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¹«¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤é¤¿¤À¤Á¤ËÂ´ÅÝ¤·¤½¤¦¤Ê½¤ÅÍvs¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°·Á¼°¤È¤Ï¤¤¤¨¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÉ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Û
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢ÀìÌç»ï¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âNG¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢É®¼Ô¤¬¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð·Î¸Å¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ê¡Öº£ÆüËÍ¤Î¼Ì¿¿¤ÏNG¤Ç¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¹çÆ±Îý½¬¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ç¤¤¿¡£¸½ºß¤Ê¤éÄ¹ÆîÎ¼»á¤ÎTRIBE TOKYO MMA ¤äÈ¬¶ù¹§Ê¿»á¤Î¥í¡¼¥¿¥¹À¤ÅÄÃ«¤Ê¤É¤Î¥¸¥à¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÆÅÄ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¹çÆ±Îý½¬¤Ï¡Ö¿·½É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼·³ÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£400±ß¤ÎÆþ´ÛÎÁ°Ê³°¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤é¤º¡¢ÃÄÂÎ¤äÂç²ñ¤Î°ã¤¤¤ÇÊÉ¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÆÅÄ¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÊÉ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¡ÖGRABAKA¡Ê¥°¥é¥Ð¥«¡Ë¡×¤È²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹çÆ±Îý½¬¤Î¾ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£·³ÃÄ¤ÎÄ¹¤È¤·¤ÆµÆÅÄ¤ÏGRABAKA¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¡£
1997Ç¯4·î4Æü¡¢¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤¤¤¦¤Ù¤Âç²ñ¡Ø¥ê¥ó¥°¥¹ BATTLE GENESIS¡Ù¤Ë»²Àï¤·¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£Æ±Ç¯10·î14Æü¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ëÅÄÃæÌ¤ò¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£
Åö»þ¤ÎUWF·Ï¤ÎÃÄÂÎ¤Î»î¹ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¥×¥í¥ì¥¹ÀìÌç»ï¡¢³ÊÆ®µ»ÀìÌç»ï¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ç¤ÎµÆÅÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥ê¥ó¥°¥¹2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÉé¤±¤¿¡×¤È´°Á´¤ËÁê¼êÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÍ¤â¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤¿µ¼Ô¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ï²áÅÏ´ü¡£UWF·Ï¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÀÆ»¤Ç¡Ö°ìÅÙ¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤é¾¡Éé¤Ï½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿µÆÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ò3²óÃ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó£±²óÁêÅö¤Ë¤·¤«¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¥ë¡¼¥ë¤Ï¶ìÄË°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤Ï»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àè¤Ëµ¤·¤¿¥à¥¹¥¿¥¯Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¥°¥é¥¦¥ó¥É»þ¤ÎÂÇ·â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËµÆÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÁí¹ç¤Î¿²µ»¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤«¤éÁí¹ç¤Ç¤Î¿²µ»¤Ï·è¤Þ¤ë¡£¤¿¤Ö¤ó¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤âËÍ¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤ò³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÈ¿Â§¤Ê¤¬¤é¾¸Äì¤ÏOK¡×¤È¤¤¤¦UWF¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â´éÌÌ¥Ñ¥ó¥ÁOK¡×¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥é¥Á¥ª¥ó¥ë¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¸å¼Ô¤Ë¤Ï¥í¡¼¥×¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¥í¡¼¥×¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¸Äì¥ë¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Î´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¡¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤Ê¤È¡×
Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»¿§¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÅñÂÁ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
µÆÅÄ¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¡£
³ÊÆ®µ»¥¸¥à¡ÖGRABAKA¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¡¢¸½ºß¤ÎµÆÅÄÁáÉÄ¡Ê»£±Æ¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡Ë
¡üµÆÅÄÁáÉÄ¡Ê¤¤¯¤¿¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë¡¡
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¡£GRABAKA¼çºË¡£¡Ö¥¶¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦J¡×¤ò96Ç¯¡¢97Ç¯¤ÈÏ¢ÇÆ¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥¹¡¢PRIDE¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2001Ç¯¤Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È88kgÌ¤Ëþµé¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ31¾¡9ÇÔ3Ê¬1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì