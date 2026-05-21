コスパも食べごたえも◎「豚こま肉」の節約レシピ6選

コスパ抜群でアレンジ自在な「豚こま肉」は、毎日のごはん作りの強い味方。今回は、おうちごはん編集部のリール動画から、レンジで作れる時短おかずから、ごはんがすすむ食べごたえ満点のおかずまでまで幅広くご紹介します。

家計の味方！豚こま肉で作るボリュームレシピ

豚こまのチーズ焼き

おうちごはん編集部のストーリーズで実施した「よく買うお肉」アンケートで、1位に選ばれたのが「豚こま肉」！ 手頃な価格ながら、食べごたえもしっかりあり、アレンジしやすい万能食材として人気なのも納得です。





物価高が気になる今、できるだけ手頃な食材でしっかり満足感のあるごはんを作りたいですよね。そんな日におすすめなのが、「豚こま南蛮」です。



“ 南蛮 ”と聞くと「チキン南蛮」を思い浮かべる方も多いですが、豚こま肉で作っても絶品！ 手軽でコスパ良くボリューム感のあるおかずに仕上がります。



甘酸っぱい南蛮だれがしっかり絡み、思わず箸が止まらない味わいに。比較的短時間で作れるので、忙しい日のメインおかずにもぴったりですよ。

豚こまの南蛮｜Instagram（@ouchigohan.jp）豚こま油淋鶏風

カリッと焼いた豚こま肉に、香味たっぷりのねぎだれをかけて楽しむ「豚こま油淋鶏風」。鶏肉ではなく豚こま肉を使うことで火の通りが早く、揚げずに手軽に作れるのが魅力です。



カリッとした食感と甘酸っぱいたれの組み合わせがクセになるおいしさです。片栗粉を揉みこむことでやわらかく仕上がり、大人も子どもも喜ぶこと間違いなし◎。

豚こま油淋鶏風｜Instagram（@ouchigohan.jp）豚肉のあんかけごはん

野菜をたっぷり食べたい日におすすめなのが「豚肉のあんかけごはん」。豚こま肉と卵を合わせることで、ボリューム満点の丼に仕上がります◎。



白菜の芯はそぎ切りにすると、やわらかくなりやすく味しみもアップ。野菜のシャキシャキ食感とふわふわ卵がたまりません！ 食欲をそそる中華風の味付けなので、ごはんは多めに炊いておいてくださいね。

豚肉のあんかけごはん｜Instagram（@ouchigohan.jp）やみつき豚

疲れて料理を頑張れない日は、電子レンジにおまかせ！ 加熱時間は約5分と短く、手軽に作れるのがうれしいレシピです。



火を使わず、耐熱ボウルひとつで完成するので、洗い物が少なく後片付けもラク。忙しい日や、なるべくキッチンに立つ時間を減らしたい日にもぴったりです。



お財布にやさしい食材で作れるのに、味はしっかり本格派。じゅわっと味が染み込んだ“ごはん泥棒”なおかずがあっという間に完成します。時短・節約・おいしさを兼ね備えた、頼れるお守りレシピです。

やみつき豚｜Instagram（@ouchigohan.jp）豚こま肉豆腐

家計にやさしい豚こま肉で作る「味しみ肉豆腐」。豆腐の水切りも不要で、手軽に作れるレシピです♪



豚肉の旨みが豆腐にじんわり染み込み、甘辛味が家族みんなの箸を進めます。食卓に並べれば、あっという間に空になること間違いなしの一品です。

豚こま肉豆腐｜Instagram（@ouchigohan.jp）

節約しながら「豚こま肉」をおいしく楽しもう♪

手頃な価格で手に入る豚こま肉は、和・洋・中どんな味付けにもなじむ頼もしい食材。



今回ご紹介したレシピはどれも短時間で作れるものばかりなので、毎日のごはん作りにぜひ取り入れてみてくださいね。