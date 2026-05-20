山内惠介が、2月に発売した「この世は祭り」のカップリング曲とジャケットを新たにした新装盤を7月8日に発売することを発表した。

今回発売されるのは、時盤、道盤の2タイプだ。時盤のカップリング曲「時のドレス」は、様々な人生経験を重ねることを、「時のドレス」と表現した軽快なミディアムアップ曲で、共に時を重ねる相手へ贈る前向きで温かなメッセージソングに仕上がったとのこと。道盤のカップリング曲「まわり道」は、1982年に琴風豪規が発表した「まわり道」のカバーとなっている。

時盤

道盤

表題曲「この世は祭り」は、作詩・松井五郎、作曲／編曲・村松崇継による楽曲。どんな状況でも道を切り拓いていく強い意思と、生きていくことの素晴らしさを表現した人生讃歌だという。

なお山内惠介は、7月8日・9日に大阪新歌舞伎座 7月18日・19日に御園座公演を開催する。

◾️「この世は祭り」

2026年7月8日 新装盤（時盤、道盤）発売

配信：https://bio.to/KonoyowaMatsuri 時盤 道盤 「この世は祭り」 時盤 CD VICL- 37828 \1,500（税込）

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.時のドレス 作詩：もりちよこ 作曲：伊秩弘将 編曲：清水信之

3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜

5.時のドレス〜オリジナルカラオケ〜 「この世は祭り」 道盤 CD:VICL- 37829 \1,500（税込）

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.まわり道 作詩：なかにし礼 作曲：三木たかし 編曲：上杉洋史

3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜

5.まわり道〜オリジナルカラオケ〜