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茂木健一郎「子供の頃の爆発的な喜びを忘れないで」脳を更新する「スパーク」の重要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生の中の『スパーク』を大切に」と題した動画を公開した。動画では、日々の習慣に加えて、人生に劇的な変化をもたらす「スパーク（爆発的な喜びや気づき）」の重要性について熱弁を振るっている。



茂木氏は、生きる上で同じことを続ける「ルーティン」は学びを深めるために重要だと前置きしつつ、子供の頃に誰もが経験したであろう「爆発的な喜び」を伴う活動モードに着目。「まさに火花が散るようなスパークが起こるということが子供の特徴であり、大人になってもスパークって起こったほうが楽しいし、大切なんですよね」と指摘した。



大人におけるスパークの具体例として、親しい友人との盛り上がる会話、山の中での森林浴、温泉に入って自我がまとまる瞬間、美味しい食事などを列挙。さらに、動画内で自身の著書『なごみの道』を手に取り、「一冊の素晴らしい本を読むこともスパークだ」と語った。これらのスパークによって「自分が更新され、世界の見え方が変わっていく」という。



また、スパークには「アハ体験」のような情報と情報が結びつく認知的なものに加え、感情や情動、記憶、運動、人格が統合された「脳全体にわたる全脳的なスパーク」があると解説。人生を音楽に例え、「日常の淡々と進んでいく音楽の中に、突然シンバルが『バーン』と鳴るような瞬間がある。そのことによって人生という音楽がとても楽しく深いものになっていく」と独自の視点を示した。



「スパークすることで私たちは遠くに行くことができる」と力説する茂木氏。毎日がスパークだと大変だが、時折起こるスパークによって、自分の人生という宇宙を隈なく巡り、さらに遠くを目指すことができるという。最後は「子供の時の爆発的な喜び、爆発的な楽しさ、これをずっと忘れないように。自分の中の内なる子供を大切に生きていってほしい」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。