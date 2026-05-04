『ガンバレ！中村くん！！』第6話あらすじ＆先行カット！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第6話のあらすじと先行カットが公開された。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、5月6日（水・祝）24：30放送・配信となる第6話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第6話 君と！ ”友達” になりたくて！！ あらすじ＞
課外授業で横浜の中華街に来たクラス一行。
幸運にも広瀬と同じ班になれた中村は、「今日こそ友達に…！」と意気込んで無理やり押し付けられたカメラ役をこなしていくが、なかなかチャンスは訪れない。
すると、楽しむ集団の中で広瀬が一人浮かない表情をしていて…。
＞＞＞第6話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第6話 君と！ ”友達” になりたくて！！ あらすじ＞
課外授業で横浜の中華街に来たクラス一行。
幸運にも広瀬と同じ班になれた中村は、「今日こそ友達に…！」と意気込んで無理やり押し付けられたカメラ役をこなしていくが、なかなかチャンスは訪れない。
すると、楽しむ集団の中で広瀬が一人浮かない表情をしていて…。
＞＞＞第6話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真6点）
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