ブンデスリーガ 25/26の第32節 アイントラハト・フランクフルトとハンブルガーSVの試合が、5月2日22:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・ウズン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのヨナタン・ブルカート（FW）のアシストからジャン・ウズン（MF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

しかし、51分ハンブルガーSVが同点に追いつく。ワルメド・オマリ（DF）のアシストからアルベルト・グレンベーク（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに59分ハンブルガーSVが逆転。アルベルト・グレンベーク（MF）のアシストからファビオ・ビエイラ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

61分、アイントラハト・フランクフルトは同時に3人を交代。エリエス・スヒリ（MF）、ヨナタン・ブルカート（FW）、オスカー・ヒュイルント（MF）に代わりラスムス・クリステンセン（DF）、ファールス・チャイビ（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）がピッチに入る。

68分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ベーカリー・ジャッタ（MF）、ロベルト・グラツェル（FW）に代わりギオルギ・ゴチョレイシュビリ（DF）、ダミオン・ドウンス（FW）がピッチに入る。

78分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。アルベルト・グレンベーク（MF）、サンビ・ロコンガ（MF）に代わりルカ・ブスコビッチ（DF）、ダニエル・エルファドリ（DF）がピッチに入る。なお、アルベルト・グレンベーク（MF）は負傷による交代とみられる。

83分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ヒューゴ・ラーション（MF）からユネス・エブヌタリブ（FW）に交代した。

83分、ハンブルガーSVが選手交代を行う。ジョーダン・トルナリガ（DF）に代わりユスフ・ポウルセン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

84分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。アンスガー・クナウフ（FW）からAmaimouni Echghouyab Ayoube（FW）に交代した。

90+12分にアイントラハト・フランクフルトのラスムス・クリステンセン（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ハンブルガーSVが1-2で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトは52分にオスカー・ヒュイルント（MF）、85分にアルノー・カリムエンド（FW）、88分にジャン・ウズン（MF）、90+10分にジャン・バホーヤ（FW）に、またハンブルガーSVは88分にニコラス・カパルド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 00:40:21 更新