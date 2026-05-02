RIIZEらが出演するKstyle PARTY 2026をABEMA無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月９日（土）と10日（日）の２日間にわたり、Kアリーナ横浜にて開催される、Kstyleが贈るK-POP音楽祭『Kstyle PARTY 2026』を国内独占・無料生中継する。
『Kstyle PARTY 2026』は、今年で３回目を迎えるKstyleが贈るK-POP音楽祭。今年は会場をKアリーナ横浜へと移し、さらなるスケールアップを遂げて開催する。５月９日（土）のDAY１では、2025年の日本レコード大賞で新人賞を受賞し、今最も勢いに乗るBOYNEXTDOORがヘッドライナーを務め、SEVENTEENの弟分６人組ボーイズグループのTWS、レジェンド級の人気を誇るTAEMINらがステージに登場。また、オープニングアクトにはジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメント初のガールズグループとして2024年10月に正式デビューし、元AKB48でIZ*ONEのメンバーとしても活躍した本田仁美などが所属するSAY MY NAMEが出演。
５月10日（日）のDAY２には、昨年に引き続きヘッドライナーを務めるRIIZEをはじめ、SUPER JUNIOR-D&E、YENAといった豪華アーティストが勢揃い。さらに、オーディション番組出身グループCLOSE YOUR EYESやAHOF、昨年のオープニングでもフレッシュな魅力を放ったNouerAのパフォーマンスにも注目が集まる。
また『Kstyle PARTY 2026』の無料生中継を記念して、昨年開催された『Kstyle PARTY 2025』を５月２日（土）から５月８日（金）まで期間限定で無料配信。
さらに、韓国の放送局KBSの人気音楽番組「Music Bank」のグローバルツアーとなる「Music Bank World Tour」のスペイン・マドリードで開催された『2024 MUSIC BANK IN MADRID』も５月19日（火）夜11時59分まで無料配信中。『2024 MUSIC BANK IN MADRID』は「Music Bank World Tour」の19回目の公演で、俳優のパク・ボゴムが進行を務め、aespa、ENHYPEN、NMIXX、KISS OF LIFE、P1Harmony、BOYNEXTDOOR、MAMAMOO+、RIIZEといった韓国トップクラスのK-POPグループ８組のステージが楽しめる。
(C) FJE Inc.
『Kstyle PARTY 2026』は、今年で３回目を迎えるKstyleが贈るK-POP音楽祭。今年は会場をKアリーナ横浜へと移し、さらなるスケールアップを遂げて開催する。５月９日（土）のDAY１では、2025年の日本レコード大賞で新人賞を受賞し、今最も勢いに乗るBOYNEXTDOORがヘッドライナーを務め、SEVENTEENの弟分６人組ボーイズグループのTWS、レジェンド級の人気を誇るTAEMINらがステージに登場。また、オープニングアクトにはジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメント初のガールズグループとして2024年10月に正式デビューし、元AKB48でIZ*ONEのメンバーとしても活躍した本田仁美などが所属するSAY MY NAMEが出演。
また『Kstyle PARTY 2026』の無料生中継を記念して、昨年開催された『Kstyle PARTY 2025』を５月２日（土）から５月８日（金）まで期間限定で無料配信。
さらに、韓国の放送局KBSの人気音楽番組「Music Bank」のグローバルツアーとなる「Music Bank World Tour」のスペイン・マドリードで開催された『2024 MUSIC BANK IN MADRID』も５月19日（火）夜11時59分まで無料配信中。『2024 MUSIC BANK IN MADRID』は「Music Bank World Tour」の19回目の公演で、俳優のパク・ボゴムが進行を務め、aespa、ENHYPEN、NMIXX、KISS OF LIFE、P1Harmony、BOYNEXTDOOR、MAMAMOO+、RIIZEといった韓国トップクラスのK-POPグループ８組のステージが楽しめる。
(C) FJE Inc.