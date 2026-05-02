薬剤師×グラドルの三橋くんが“朗報”「バスト100cm超えました」 写真に反響相次ぐ
グラビアアイドルの三橋くんが、2日までに自身のXを更新。インパクト大の“朗報”を伝えた。
【写真】朗報！三橋くんが「バスト100cm超えました」
三橋くんは、写真を添えて「朗報、バスト100cm超えました」と投稿。ファンからは「大台到達！」「努力が実りましたね」などといった感想が相次いで寄せられている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】朗報！三橋くんが「バスト100cm超えました」
三橋くんは、写真を添えて「朗報、バスト100cm超えました」と投稿。ファンからは「大台到達！」「努力が実りましたね」などといった感想が相次いで寄せられている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。