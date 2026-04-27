『ガンバレ！中村くん！！』第5話あらすじ＆先行カット！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第5話のあらすじと先行カットが公開された。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、4月29日（水・祝）24：30放送・配信となる第5話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第5話 ムカムカ！あいつらデキてんの！？ あらすじ＞
え？ 広瀬に筋肉を撫でさせ…膝に乗せ…手をつなぐ…。
そんな夢の中の出来事を実行しているのは、広瀬の男友達の武内剛太？？
もうイライラの限界が近い中村に、武内は視線を向けてくる。
いったい何が起きているのか！？
＞＞＞第5話先行カットや新キャラクターをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第5話 ムカムカ！あいつらデキてんの！？ あらすじ＞
え？ 広瀬に筋肉を撫でさせ…膝に乗せ…手をつなぐ…。
そんな夢の中の出来事を実行しているのは、広瀬の男友達の武内剛太？？
もうイライラの限界が近い中村に、武内は視線を向けてくる。
いったい何が起きているのか！？
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