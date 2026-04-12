【ムーミン】日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」にリトルミイデザイン登場！
日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」から、リトルミイをキュートにあしらったデザインを4月中旬より発売される。
＞＞＞リトルミイがワンポイントのヤケーヌをチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんな『ムーミン』に登場するリトルミイは、いたずら好きで好奇⼼旺盛な⼥の⼦。本商品は、物語の中でも芯が強く愛らしい存在として多くのファンに親しまれている人気キャラクター「リトルミイ」をキュートにワンポイントであしらったヤケーヌ。
ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。
着けたまま飲み物を飲むことができ、開口部があるので息苦しくなく、メガネも曇りにくいアイテムだ。
春の日差しが気になる季節に向けて、公園での散歩やガーデニングなどの外出時に日焼け対策をしながら、リトルミイのかわいらしいデザインも楽しめるアイテムです。
春の日焼け対策をリトルミイと楽しもう。
＞＞＞リトルミイがワンポイントのヤケーヌをチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされた作品群およびその主人公。
ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、50カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。
着けたまま飲み物を飲むことができ、開口部があるので息苦しくなく、メガネも曇りにくいアイテムだ。
春の日差しが気になる季節に向けて、公園での散歩やガーデニングなどの外出時に日焼け対策をしながら、リトルミイのかわいらしいデザインも楽しめるアイテムです。
春の日焼け対策をリトルミイと楽しもう。
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