¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡à¤Á¤¤¤«¤ïá¤Ë¥É¤Ï¤Þ¤ê¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤ò»²¹Í¤ËÇÛÃÖ´¹¤¨¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¡¢£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å£Ä¡¡£Ï£Î£Å¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹Ë·¼±Ê¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¥Ê¥¬¥Îºî¤ÎÌ¡²è¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡Ö¶¦´¶¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡£¡ÖËèÆü»£±Æ¤ÇÄ¹¤¤Æñ¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò°ìÀ¸¤±¤óÌ¿¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ù¤¿³Ú²°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤Þ¤¿£í¤½¤ì¤é¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¡Öà¤Á¤¤¤«¤ï¸æÅÂá¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÇÛÃÖ´¹¤¨¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ì£É£Î£Å¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ë£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÊÖ»ö¤Ï¹â³ÎÎ¨¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡ÖÎ»²ò¡×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ü¥È¥ë¤â¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»ý»²¤·¡Ö¡Ø¥Ñ¥·¥Ñ¥·¡Ù¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¤¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£