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究極のIFシミュレーション！WBC王者ベネズエラと侍ジャパンを倒した「覚醒オリックス」が激突！

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野球動画クリエイターのぽけるすが、YouTubeチャンネル「野球バラエティ ぽけぽけ動画」にて『【WBC】ベネズエラ パワフェス式でオリックスと最終決戦やれば盛り上がる説【パワプロ2025】』を公開した。動画では、野球ゲーム『パワフルプロ野球2024-2025』を使用し、WBC2026で優勝したベネズエラ代表と、強化試合で侍ジャパンを下したオリックス・バファローズによる架空の最終決戦シミュレーションが行われている。



「ベネズエラ パワフェス式でオリックスと最終決戦やれば盛り上がる説」を検証する本企画。オリックスには侍ジャパン組も合流させ、ゲーム内の「パワフェス」モードを模した形で実施された。最大の注目は、準々決勝敗退の悔しさから禁断の野球能力に手を染めたという設定の「Ω宮城大弥」である。大幅強化された宮城がラスボスとして君臨し、他の選手も覚醒した万全の布陣で世界一のベネズエラを迎え撃つ。

果たして､戦いの結末やいかにー。