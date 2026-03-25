“元鉄工所勤務”ちとせよしの、圧巻の“肉感表現” 『BLT MONSTER』“濃密グラビア”表紙＆画像が解禁
グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』（4月2日発売）の表紙と裏表紙のビジュアルが解禁された。表紙には元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集めるちとせよしの、裏表紙には矢野ななかが起用され、それぞれの個性を生かした表現で表紙を飾る。
【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの
「BLT MONSTER」は、“女性の肉感、肌感、質感”をテーマに、人間の内面に潜む魅力を引き出すことをコンセプトとしたグラビアムック。今回の最新号では、そのテーマをより色濃く打ち出した内容となっている。
表紙を飾るちとせよしのは、これまでに写真集を4冊発表し、グラビア界で活躍する一方、アイドルグループ・あまいものつめあわせのメンバーとしても活動。今回の撮影では、シャワーシーンのカットが通常版の表紙に採用され、大胆さと力強さを兼ね備えたビジュアルに仕上がった。さらに限定表紙版では、セルフシャッターによる写真を起用するなど新たな試みにも挑戦している。
巻頭グラビアでもちとせは、ストリート感のある衣装からホテルの一室でのしっとりとした表情まで、多彩なシチュエーションで登場。身体のリアリティと柔らかな存在感を併せ持つ、濃密なグラビアを展開している。
裏表紙には、ドラマ出演などで注目を集める矢野ななかが登場。通常版では印象的な光の中でのカット、限定版では透明感あふれるビジュアルが採用され、異なる魅力を見せている。
そのほか誌面には、AKB48の鈴木くるみ、STU48の工藤理子、俳優の冴木柚葉らが登場。鈴木は“Sっ気”をテーマに新境地を開き、工藤はファンタジーな世界観での撮影に挑戦。冴木は“生命力”をテーマにした多彩なシーンで存在感を示すなど、見どころの多い内容となっている。
また、一部店舗では表紙・裏表紙の異なる限定版も発売。セブンネットショッピングでは、ちとせよしのや鈴木、工藤、冴木、矢野の特典付き商品も用意されている。
【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしの
「BLT MONSTER」は、“女性の肉感、肌感、質感”をテーマに、人間の内面に潜む魅力を引き出すことをコンセプトとしたグラビアムック。今回の最新号では、そのテーマをより色濃く打ち出した内容となっている。
巻頭グラビアでもちとせは、ストリート感のある衣装からホテルの一室でのしっとりとした表情まで、多彩なシチュエーションで登場。身体のリアリティと柔らかな存在感を併せ持つ、濃密なグラビアを展開している。
裏表紙には、ドラマ出演などで注目を集める矢野ななかが登場。通常版では印象的な光の中でのカット、限定版では透明感あふれるビジュアルが採用され、異なる魅力を見せている。
そのほか誌面には、AKB48の鈴木くるみ、STU48の工藤理子、俳優の冴木柚葉らが登場。鈴木は“Sっ気”をテーマに新境地を開き、工藤はファンタジーな世界観での撮影に挑戦。冴木は“生命力”をテーマにした多彩なシーンで存在感を示すなど、見どころの多い内容となっている。
また、一部店舗では表紙・裏表紙の異なる限定版も発売。セブンネットショッピングでは、ちとせよしのや鈴木、工藤、冴木、矢野の特典付き商品も用意されている。