「衣装どうなってんの？」HANA・YURI、へそ丸見え際どい衣装に「鬼可愛い」「バチイケすぎて…」反響
7人組ガールズグループ・HANAの公式Instagramは3月16日に投稿を更新。ライブでの衣装ショットを公開しました。
【写真】YURIの過激な衣装とは？
コメントでは、「なんやこの可愛さは！」「YURI服装似合いすぎ鬼可愛い」「え、ユリの表情メロい」「個々を更に輝かせるメイクさんの腕もすげぇ……」「ちょっとバチイケすぎて…」「ジスちゃんのウインク破壊力やばい」「YURIの衣装どうなってんの？」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】YURIの過激な衣装とは？
「え、ユリの表情メロい」同アカウントは「D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026'」とつづり、7枚の写真を公開しました。ライブ衣装を身にまとったメンバーの姿が収められています。1枚目はYURIさんのソロショットです。黒を基調としたハイレグ風の衣装で、美しいウエストやおへそがのぞくスタイルを披露しています。続いて、NAOKOさん、MAHINAさん、JISOOさん、CHIKAさん、MOMOKAさん、KOHARUさんの順で衣装ショットが公開されています。
メンバー集合ショット公開13日の投稿では今回披露した衣装でのメンバー集合ショットを公開していた同アカウント。それぞれ格好いいポーズで決めており、個性が際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)