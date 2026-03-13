NY株式12日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均　　　46767.79（-649.48　-1.37%）
ナスダック　　　22350.17（-365.96　-1.61%）
CME日経平均先物　53815（大証終比：-405　-0.75%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10305.15（-48.62　-0.47%）
独DAX　 23589.65（-50.38　-0.21%）
仏CAC40　 7984.44（-57.37　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.760（+0.107）
10年債　 　4.271（+0.041）
30年債　 　4.882（+0.003）
期待インフレ率　 　2.392（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.957（+0.025）
英　国　　4.773（+0.087）
カナダ　　3.532（+0.048）
豪　州　　4.952（+0.102）
日　本　　2.178（+0.015）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.92（+9.67　+11.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5104.00（-75.10　-1.45%）

ビットコイン（ドル）
69871.31（-778.60　-1.10%）
（円建・参考値）
1113万8186円（-124117　-1.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ