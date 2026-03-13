ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６４９ドル安 シカゴ日経平均先物は５万３８１５円
NY株式12日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 46767.79（-649.48 -1.37%）
ナスダック 22350.17（-365.96 -1.61%）
CME日経平均先物 53815（大証終比：-405 -0.75%）
欧州株式12日終値
英FT100 10305.15（-48.62 -0.47%）
独DAX 23589.65（-50.38 -0.21%）
仏CAC40 7984.44（-57.37 -0.71%）
米国債利回り
2年債 3.760（+0.107）
10年債 4.271（+0.041）
30年債 4.882（+0.003）
期待インフレ率 2.392（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.957（+0.025）
英 国 4.773（+0.087）
カナダ 3.532（+0.048）
豪 州 4.952（+0.102）
日 本 2.178（+0.015）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.92（+9.67 +11.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5104.00（-75.10 -1.45%）
ビットコイン（ドル）
69871.31（-778.60 -1.10%）
（円建・参考値）
1113万8186円（-124117 -1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
