元TBS良原安美、セント・フォース所属を発表「ご縁に感謝」
今年1月末でTBSを退社した元アナウンサーの良原安美（30）が2日、自身のインスタグラムを更新し、アナウンサーやキャスターを数多く擁する事務所「セント・フォース」に所属することを発表した。
【写真】真剣な表情…”仕事モード”の良原安美
「ご報告です！」と自身のインスタグラムを更新した良原は「今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします。大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです」と報告し、「ご縁に感謝し、精進してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします」とつづった。
良原は、立教大学卒業後、2018年にTBSへ入社。『サンデージャポン』（毎週日曜 前9：54）のアシスタントをはじめ、情報・バラエティー番組などで経験を重ねてきた。落ち着いた進行と的確なコメントで存在感を発揮し、同局の若手アナウンサーの1人として活躍していた。
25年12月には、翌26年1月末をもって退社することを発表。パートナーを務めていたTBSラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（毎週金曜 前8：30）に出演した際には、退社後の活動について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」と語り、今後の展望を明かしていた。
