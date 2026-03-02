今回紹介するのは、Instagramに投稿された、とある茶トラ猫ちゃん。こちらの猫ちゃん、椅子の上で可愛いポーズを披露していたそうです。投稿はInstagramにて、注目を集めた模様。たくさんのいいねとコメントが寄せられていました。

【写真：椅子の上でくつろいでいた『茶トラ猫』→あまりにもイケメンすぎる『ポーズ』】

茶トラ猫のリンちゃん

Instagramアカウント「noa.happydays」に登場したのは、猫のリンちゃん。可愛い茶トラ猫の男の子です。今回、投稿主さんがInstagramにアップしたのは、椅子の上でくつろいでいたときのリンちゃんの様子。もちろん、ただくつろいでいただけではありません。そのときのポーズは、まるで「こっちこいよ」と誘っているみたいだったようです。

こっちこいよｗ

椅子の肘置きに手をかけ、お腹を大胆にさらしていたリンちゃん。その姿、まるで「近くに寄って来いよ」と誘惑しているみたいに見えます。もしかしたら、中に人が入っているのではないか…そう思えるくらいイケメンポーズです。

こんなに可愛いポーズをされたら、猫好きならついつい近づいちゃいそうですね。お股にそっと添えられているおててもチャームポイントです。

リンちゃんの可愛さに誘惑されたインスタ民続出

こっちこいよ、と誘っていた茶トラ猫のリンちゃん。その様子を見た視聴者からは、「人！！全く違和感ないですね」「素敵なポーズですね。モデルさんみたい」「惚れてまうやろ」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの猫好きインスタ民たちがリンちゃんの魅力にメロメロとなったようですね。

Instagramアカウント「noa.happydays」では、猫のリンちゃんとノアちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちとの日常は、何時間でも眺めていられます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「noa.happydays」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。