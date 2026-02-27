◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月27日 バンテリンD）

侍ジャパンのサポートメンバー、広島2年目の佐々木泰内野手（23）が2回にソロ本塁打を放った。

「9番・一塁」で先発出場し、第1打席の3―0の2回2死で中日先発・柳のスライダーを強振。左翼席へ飛び込むソロとなり、ベンチに帰ると大谷翔平らチームメートから祝福を受けた。

Ｘ（旧ツイッター）では「サポートメンバー」がトレンド入り。「え？もしかしたら非公認だけど佐々木泰選手のプロ初ホームランが侍ジャパンってこと？」「今年佐々木泰まじでブレイクするわこれ絶対」「佐々木泰くん初ホームラン ここで打つのですね カープの試合でもよろしく」「カープの宝物佐々木泰ほんとに期待してる」とカープファンから歓喜のコメントが続々。

24年ドラフト1位で広島に入団し、昨季は54試合で打率.271、0本塁打、6打点。

試合を中継するTBSで解説を務めた中田翔氏は「素晴らしいですね。初球からしっかりと自分のスイングができていた。2球目見送る時もリラックスして余裕のある見送り方をしていたので、凄いいいバッターだなと思いながら見ていた」と評価した。