同じ旅に参加するのは2回目となる、はる＆さわ。前回の旅からガラリとイメチェンし「美人すぎる」と話題になったさわのことが気になるはるが、1日目の夕食時に2ショットに誘い、夜の海で2人きりに。さわが別の男子からのアプローチで「ちょろいからキュンとした」と明かすと、はるは「（自分には）キュンが足りないねえ…」と切なく自身を省みるシーンがあった。

【映像】「美人すぎる」と話題のJK

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。23日は卒業編2026第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ねね（時田 音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

1日目の夜、「早いな…」さわをめぐる三角関係の兆し

過去の放送を見返し、さわのことが気になってきたと話していたはるが、旅の序盤からさわにアタックを見せる一方で、さわは追加メンバー・はるとのことも気になっていた。

そして1日目の夜、豪華な食事が並ぶ夕食を前にはるはさわを誘い、隣同士で着席した。さわが「2回も誘ってくれたよね、ご飯」と切り出すと、はるは「1回ゆっくり話したいなと思って」「1回2ショット行かない？」と、食事もそこそこに2人で席を立った。さわのことが少し気になっているはるとは「早いな…」と焦りを見せる。

連れ立って外に出たはるとさわは、海辺のベンチに横並びに座った。

はるは「まだ1日目だけど、どっちの方が気持ち大きいとかあったら聞きたい」と恋のライバル・はるとを意識した問いを投げかける。するとさわは、午前中の観光バスでもともと継続メンバーとして来て欲しかったはるとと話が盛り上がったことや、ランチの時、はるとに「席たまたま一緒だったね」と言うと、はるとは「さわがいるからこっちにしたんだよ」と言ってくれたことを振り返り、「チョロいからさ、ああいう発言とかで結構キュンってなっちゃうのね」と気持ちの揺れを告白。

思わず「俺も女だったらなるよ、あれ」と相槌を打つはるに、さわは「“キュン”が多いのがはるとくんだなって思って、ご飯食べた後ははるとくんの方が気持ちが上になった」と明かしながらも、「全然はるくんが下がったとかじゃなくて、はるとくんが上がった」と説明した。

高3はる「キュンが足りないねえ」と半生＆気合「絶対成立したい」

さわの本音を聞き、「キュンかあ…キュンが足りないねえ。結構難しいよな」とつぶやいたはるに、さわも、「めっちゃ慎重になっちゃわない？」と理解を示す。ただ、高3のはるは「俺も最後だし、絶対成立したいなって思うからなおさら、ガツガツ行かなきゃなって思うんだけど…色々気にしちゃったりするからさ」と複雑な胸中を吐露。

さらに、今の心境について問われたはるは、「一応おとはちゃんともバスで話して…変わらずさわちゃんが1番大きいかなって」とさわへの気持ちの大きさをアピール。その言葉に、過去の旅では常に追う側だったさわは「嬉しい」と照れ、「マジそんなこと言われたことないよ、ほんとに」「こんな嬉しいんだ」と頬を緩めた。

ロマンチックな夜景の中での2ショットで本音を伝え合い、距離を縮めた2人。別れ際、さわは「明日また話せたら話したい」「私も気になってるから」と言い、はるも「お願いします」とうなずいた。はるの実直な想いはさわに届くのか。さわをめぐる三角関係は始まったばかりだ。