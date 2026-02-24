12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¤¬²òÀâ¡¢½Ð»º´Ö¶á¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡ÖÃÎ¼±¡×¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÈÀµ¤·¤¤¿´¤Î»ý¤Á¤è¤¦
12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Æ゙¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Î×·î¤ÎÇ¥ÉØ¤µ¤ó¤Ø¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£½Ð»º¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿Ç¥ÉØ¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤è¤ê¤â¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢Î×·î¤ÎÇ¥ÉØ¤«¤é¡ÖÉÔ°Â¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½é»º¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È¤·¤¿¡£
·Ð»ºÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª»º¤ÏËè²ó°ã¤¦¤¿¤áÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹½¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉÔÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤â¤·ÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë½õ»º»Õ¤ä°å»Õ¤¬È¯¿®¤¹¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢HISAKO¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ÇÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª»º¤ÏÆ¬¤ÇÃÎ¼±¤Ç³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ì¤ÐÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸ÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆ°¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ÎÍ×µá¤ËÃé¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤¤¤ª»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½Ð»º¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»º¤ß½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ë½Ð»º¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
