『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「図書館で“刃物男”3人襲う 面識ない利用者ら切りつけ…」についてお伝えします。

◇

19日夜、サイレンが鳴り響き張り詰めた空気が漂う中、担架で運ばれていく人の姿も。

警察などによると、福岡市の図書館で50代から80代の男女3人が刃物で襲われる事件がありました。

捜査関係者によると、男はまず利用者の男性を刺して、その後、出入り口付近へ移動し、女性利用者の首も切りつけました。そして、警備員の男性の手を刃物で切りつけたということです。

3人に意識はあり、命に別条はありませんでしたが、利用者の男性は重傷だということです。

当時館内にいた目撃者によると、包丁を持った白髪交じりの長髪の男が無言で走る姿を目撃したといいます。その後身柄を確保され、無職の吉井辰夫容疑者（61）が逮捕されました。

事件直後の目撃者

「うずくまってる感じで（図書館から）出てきた」

──服装は？

事件直後の目撃者

「全身真っ黒、フードかぶってリュックサックも背負ってました」

──抵抗は？

事件直後の目撃者

「していなかったです」

吉井容疑者は調べに対し、容疑を認めていて「3人と面識はない」と話しているということです。

警察は、動機について調べています。