EV製造コストは爆上がり、アメリカによるレアアース封じ込めも進む…輸出頼み、中国経済の限界

2月に入り、中国の旧正月・春節を含む長期休暇に伴う帰省ラッシュが始まった。国内旅行者数は過去最多の約95億人に上るとみられる。

低迷する経済を盛り返す起爆剤になるかと思いきや、前編記事『95億人大移動の春節でもカンフル剤にならず…富裕層もダメ、製造業もダメ、八方ふさがりの中国経済の実態』で見てきたように、厳しい状況が変わらず続いている。

EVコスト急増

気がかりなのは、人工知能（AI）ブームのあおりを受けて、電気自動車（EV）の製造コストが今年に入り、急上昇していることだ。

中国メディアによれば、AI企業が膨大な資金力を武器に生産枠を占有しているため、自動車企業の半導体メモリーの調達価格が前年末に比べて約3倍に高騰しているという。

ハイテク部品だけでなく、車両の軽量化に必要なアルミニウム価格も約20年ぶりの高値を記録しているため、EV1台当たりの製造コストが最大7000元（約15万円）も急騰している有様だ。

価格低下とコスト上昇の板挟みで、中国のEV産業は今年、壊滅的な打撃を被る可能性が排除できなくなっている。

米・レアアース貿易圏の狙い

輸出頼みの中国経済にとって欠かせないのは、米国との良好な関係だ。

中国の習近平国家主席は4日、トランプ米大統領と電話で協議した。米中首脳の電話協議は昨年11月以来のことだ。

両氏は今年4月、対面での首脳会談を計画しており、今回の電話会談でも親密な関係を再確認した。だが、その直後に米国は「中国封じ込め」の強烈な一手を打ち出した。

トランプ政権は4日、日本と欧州連合（EU）各国などとレアアースの安定供給に関する閣僚級会議を開催した。出席したバンス副大統領は「（各国と連携して）強制力のある最低価格制度によって外部から守られたレアアース貿易圏をつくる」と提案した。

米国の狙いは、中国の安価なレアアースが流入しない貿易圏をつくって時間を稼ぎ、その間に鉱山開発などを行い、中国に依存しない供給網の整備を進めることだ。

アメリカの次の一手

これに対して中国政府は5日、「国際経済・貿易秩序を損なう」と猛反発した。専門家が「レアアースの低廉かつ安定供給は環境規制などの課題が多い」と指摘するように、米国の提案の実現は一筋縄ではいかないだろう。

だが、米国の提案は中国との関係を今後急速に悪化させるリスクを内包している。

中国のレアアースの供給体制が、新疆ウイグル自治区などで実施されている強制労働によって支えられていることが関係している。米国が中国によるレアアースの安値輸出を阻止し、同分野での主導権を取り戻すためには、中国の強制労働の問題にまで踏み込まざるを得なくなるのではないだろうか。

トランプ氏は他国の人権問題に関心が低いとみなされているが、自国経済の繁栄と国家安全保障にとって見逃せないとなれば話は別だ。中国にとって自国の強制労働問題に米国に介入されるのはもってのほかだ。

日本に多大な影響を与える米中関係について、今後も高い関心を持って注視すべきだろう。

